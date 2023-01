'Avatar 2' là phim điện ảnh ăn khách nhất ở Ấn Độ

“Avatar: The Way of Water” trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời tại đất nước đông dân thứ 2 trên thế giới.

"Avatar 2" đánh bại "Endgame" tại Ấn Độ. Sau gần 1 tháng ra mắt, bom tấn mới nhất của đạo diễn James Cameron vẫn đang càn quét phòng vé toàn cầu. Theo báo cáo của Variety, Avatar 2 vừa chính thức trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ấn Độ. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục trước đó của Avengers: Endgame (2019). Theo số liệu thống kê, tính đến nay, hậu truyện Avatar thu về 4,6 tỷ INR (tương đương 56,6 triệu USD ). Con số này đã vượt qua cột mốc 4,3 tỷ INR ( 53,6 triệu USD ) của Endgame. “Việc khán giả Ấn Độ hưởng ứng mạnh mẽ bộ phim của James Cameron là bằng chứng cho thấy rào cản văn hóa, địa lý và ngôn ngữ đều bị xóa nhòa. Đó chính là nhờ cách thức kể chuyện đột phá và trải nghiệm điện ảnh đầy mới lạ trong phim. Phần phim Avatar đầu tiên đã đạt thành tích rất tốt và chúng tôi đã mong đợi phần tiếp theo sẽ chạm đến những cột mốc cao hơn. Tuy nhiên, đạt được kỳ tích như hiện tại là một điều ngoài sức tưởng tượng”, giám đốc Disney Star tại Ấn Độ phát biểu. Sau 4 tuần ra rạp, Avatar 2 hiện vẫn không có đối thủ. Ảnh: 20th Century Studios. Ngoài ra, một điểm thú vị là hầu hết dự án phim Hollywood thành công nhất tại Ấn Độ đều thuộc về nhà Disney. Ngoài Avatar 2 và Endgame, Avengers: Infinity War xếp ở vị trí thứ 3. Tiếp đó lần lượt là những bom tấn như Spiderman: No Way Home, The Jungle Book, The Lion King, Doctor Strange 2... Phần tiền truyện Avatar (2009) hiện xếp ở vị trí thứ 9. Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, những bộ phim này chiếm khoảng 15% doanh thu phòng vé tại Ấn Độ (trong năm 2019). Tuy nhiên, vào thời kỳ hậu đại dịch, tỉ lệ này giảm mạnh xuống mức trung bình 11%, theo một báo cáo từ EY Indian. Tủ sách Điện ảnh - Truyền hình giới thiệu những cuốn sách hay và mới nhất về nền công nghiệp điện ảnh, công nghệ truyền hình của Việt Nam cũng như thế giới. Ngoài ra, tủ sách còn giới thiệu các tác phẩm đáng đọc về các bộ phim, diễn viên, MC... nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới. Avatar và tham vọng chấm dứt kỷ nguyên phát trực tuyến Đứa con tinh thần của James Cameron đã vực dậy thói quen ra rạp của một bộ phận đông đảo khán giả. Đây được kỳ vọng là dấu chấm hết cho "kỷ nguyên Streaming" nổi lên sau đại dịch. Tranh luận chi tiết Joker mang thai trong truyện tranh Hàng loạt khán giả lên tiếng chỉ trích DC vì cho rằng câu chuyện Joker có thai đã "hủy hoại" tâm trí độc giả.