'Avatar 2' gây sốt toàn cầu

Bom tấn của đạo diễn James Cameron dự kiến lọt top phim có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Sự trở lại của thương hiệu "Avatar" được đón đợi.

Phần hai của bộ phim Avatar mang tên The Way of Water đang tạo hiệu ứng lớn trên toàn cầu trước thềm công chiếu. Đặc biệt, phim gây sốt ở thị trường Trung Quốc. Theo The Paper, sau chỉ ba ngày mở bán doanh thu vé đặt trước đã vượt 100 triệu nhân dân tệ ( 14,3 triệu USD ).

Theo Deadline, với tốc độ bán vé chóng mặt như hiện nay, bom tấn này dự kiến thu về tối thiểu 525 triệu USD trong tuần đầu ra rạp. Ước tính, doanh thu Avatar 2 sẽ đạt 175 triệu USD tại thị trường Mỹ/Canada và 350 triệu USD trên các phòng vé quốc tế.

Như vậy, Avatar: The Way of Water rất có thể sẽ lọt top những dự án điện ảnh có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử. Tính tới thời điểm hiện tại, Avengers: Endgame vẫn đứng đầu danh sách này ( 1,223 tỷ USD ). Xếp sau đó là những bom tấn như Avengers: Infinity War ( 640 triệu USD ), No Way Home ( 600 triệu USD ), Furious 7 ( 542 triệu USD ) và Star Wars: The Force Awakens ( 529 triệu USD ).

Với 525 triệu USD doanh thu phòng vé trong tuần đầu tiên, The Way of Water dự kiến hòa vốn chỉ sau khoảng 2 tuần ra rạp. Trước đó, đạo diễn James Cameron từng tiết lộ đây là “dự án rủi ro nhất lịch sử điện ảnh” với kinh phí sản xuất lên tới 350- 400 triệu USD .

Theo một số nguồn tin nội bộ, chi phí đắt đỏ này là do VFX công nghệ cao được sử dụng dày đặc trong phim. Mới đây, Cameron cũng mạnh miệng tuyên bố kỹ xảo điện ảnh trong series siêu anh hùng Marvel “không có cửa” so với phim của ông.

Avatar 2 của James Cameron ra mắt sau 13 năm kể từ phần một. Ảnh: 20th Century Studios.

Công chiếu chính thức vào 16/12, Avatar: The Way of Water được đánh giá là siêu bom tấn đáng mong chờ nhất kể từ sau thời kỳ Covid-19. Giới chuyên gia kỳ vọng bộ phim khoa học viễn tưởng này sẽ là động lực đem thời huy hoàng trước đại dịch của Hollywood trở lại.

Trước đó, bản gốc ra mắt năm 2009 từng là quả bom oanh tạc nền điện ảnh thế giới. Avatar chễm chệ trên ngôi vương các bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, với gần 3 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu.