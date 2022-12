'Avatar 2' đang không có đối thủ

Bom tấn khoa học viễn tưởng ngay khi trình làng đã lập nhiều thành tích ấn tượng, dự kiến xô đổ thành công của "Avatar" ra mắt 13 năm trước đó.

Bộ phim Avatar: The Way of Water vừa chính thức công chiếu đã lập nên kỷ lục mới cho James Cameron, tờ Hollywoodreporter đưa tin ngày 17/11 (theo giờ Mỹ).

Khởi đầu ấn tượng

Trong ngày đầu tiên ra rạp, bom tấn khoa học viễn tưởng đã vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu USD , trở thành bộ phim có mở màn ấn tượng nhất của vị đạo diễn này.

Cu thể, theo số liệu thống kê của Box Office Mojo, phim thu về 103,4 triệu USD . Trong đó có 53 triệu USD từ thị trường nội địa và 50,4 triệu USD từ các phòng vé quốc tế. Với thành tích khả quan này, Avatar 2 ghi tên mình trong danh sách những bom tấn có ngày mở màn thành công nhất mọi thời đại.

Theo các chuyên gia phân tích phòng vé, dù thị trường điện ảnh hậu đại dịch vẫn đang trì trệ, Avatar: The Way of Water rất có thể sẽ gặt hái 150- 180 triệu USD doanh thu nội địa trong hai ngày cuối tuần. Ở thị trường quốc tế, bộ phim kỳ vọng thu về 200- 250 triệu USD . Bên cạnh đó, tờ THR dự đoán doanh thu tuần đầu tiên có thể tăng thêm 100 triệu USD nữa do được cấp phép phát hành tại thị trường Trung Quốc.

Avatar 2 ra mắt sau 13 năm dài ấp ủ.

Có thể nói, đây là những bước khởi đầu thuận lợi của Avatar 2. Được đông đảo khán giả chờ đợi sau 13 dài, bộ phim mang trên mình sứ mệnh vực lại thời kỳ hoàng kim trước đại dịch của Hollywood.

Chiến lược lâu dài

Dù con số mở màn có ý nghĩa quan trọng nhưng Disney tuyên bố rằng, họ mong muốn Avatar 2 có thể "chạy đua dài hơi", với việc duy trì doanh thu ổn định ở các tuần kế tiếp sau khi phát hành.

Gần đây nhất, Top Gun: Maverick là một ví dụ điển hình của chiến lược này. Dù doanh thu khởi đầu không quá cao ( 127 triệu USD ), tác phẩm vẫn thành công gây bão phòng vé suốt 19 tuần liên tiếp. Trước khi rút rạp, bộ phim gặt hái gần 1,5 tỷ USD , so với kinh phí sản xuất chỉ khoảng 170 triệu USD . Đây là dự án điện ảnh thành công thứ hai sau Spider-man: No Way Home kể từ đại dịch Covid-19.

Dù được kỳ vọng lặp lại thành công của Top Gun: Maverick, Avatar 2 vẫn vướng phải một số thách thức. Đơn cử, thời lượng 3 giờ 12 phút rất có thể sẽ cản trở phim chạm tay tới những bước tiến thương mại. Thời gian chiếu quá dài khiến khán giả do dự mỗi khi ra rạp. Chưa kể, điều đó khiến việc sắp xếp lịch chiếu trở nên khó khăn hơn. Ngoài ra, mô hình chiếu rạp 3D cũng không còn nhận được đông đảo sự quan tâm như trước.

Bù lại, Avatar: The Way of Water dường như không có đối thủ cạnh tranh trong thời điểm này. Hai bom tấn lớn nhất của Marvel và DC đều đã lần lượt ra mắt những tháng trước đó. Vậy nên, các bộ phim ra mắt cùng thời điểm Avatar 2 đều quá “nhỏ” so với siêu phẩm được đầu tư 400 triệu USD này.

Avatar 2 mang sứ mệnh đem thời kỳ thịnh vượng của Hollywood trở lại.

Với khởi đầu thành công rực rỡ và một chiến lược định hướng lâu dài, bom tấn mới nhất của James Cameron nhất định còn tiến xa hơn nữa. Nhiều chuyên gia nhận định phim có thể vượt qua điểm hòa vốn và bắt đầu sinh lời chỉ sau 2-3 tuần phát hành. Chính đạo diễn từng tuyên bố nếu Avatar 2 thành công thương mại, những phần tiếp theo mới được cho ra mắt.

Trước đó, bản gốc ra mắt năm 2009 dù có mở màn kém ấn tượng hơn với 77 triệu USD nhưng vẫn có thể lập nên kỳ tích. Bộ phim liên tục đốt cháy phòng vé, thu về cho nhà sản xuất hơn 2,9 tỷ USD sau nhiều lần tái phát hành.