'Avatar 2' đậm màu sắc nữ quyền

Đạo diễn James Cameron chia sẻ muốn bứt phá nhiều giới hạn trong “Avatar: The Way of Water”. Một trong số đó là việc “tái định nghĩa” nữ quyền.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Variety ngày 14/12 (theo giờ Mỹ), James Cameron tiết lộ dự án mới nhất ông thực hiện đã vượt qua nhiều giới hạn của một bộ phim điện ảnh. Bản thân ông cùng ê-kíp đã nỗ lực để đem tới câu chuyện hoàn toàn mới, khai thác những khía cạnh độc đáo của chủ đề nữ quyền. Dù trước đó hai vũ trụ điện ảnh MCU và DCU đã giới thiệu nhiều nhân vật nữ mạnh mẽ, "phù thủy phòng vé" chia sẻ vẫn muốn tiến xa hơn nữa. "Thế giới không ngừng mổ xẻ chủ đề nữ quyền. Nhưng, đâu mới là điều quan trọng trong cuộc đời người phụ nữ mà đàn ông không trải qua? Đó không gì khác là thiên chức làm mẹ. Và tôi đã nghĩ nếu thực sự muốn khai thác sâu về chủ đề này, hãy để một nữ chiến binh đang mang thai 6 tháng tham gia trận chiến", Cameron nói. Ông nhấn mạnh từ thuở xa xưa, phụ nữ đã phải chiến đấu để sinh tồn và bảo vệ con cái. Vậy nên, Avatar 2 đem tới câu chuyện về nữ chiến binh Neytiri anh dũng chiến đấu dù đang mang bầu. Yếu tố đó rất dễ chạm tới trái tim khán giả. "Wonder Woman hay Captain Marvel, rất nhiều người phụ nữ vĩ đại khác xuất hiện trước đó. Nhưng họ không phải mẹ. Họ cũng không mang thai trong lúc chiến đấu với cái ác", đạo diễn chia sẻ. Avatar 2 lấy bối cảnh khi Jake Sully với Neytiri đã kết hôn và có con. Ảnh: 20th Century Studios. Công chiếu chính thức vào 16/12, Avatar: The Way of Water được đánh giá là siêu bom tấn đáng mong chờ nhất kể từ sau thời kỳ Covid-19. Giới chuyên gia kỳ vọng bộ phim khoa học viễn tưởng này là cú hích đem thời huy hoàng trước đại dịch của Hollywood trở lại. Được đầu tư kinh phí 350- 400 triệu USD , bộ phim của đạo diễn James Cameron nằm trong số dự án "đắt đỏ" nhất mọi thời đại. Chính ông từng nhận định đây là một "canh bạc đầy rủi ro" vì Avatar 2 cần thu về 2 tỷ USD mới có thể hòa vốn.