'Avatar 2' có thể cán mốc 1 tỷ USD sớm hơn dự kiến

Doanh thu phòng vé của ‘Avatar 2’ bùng nổ vào dịp lễ Giáng sinh. Bom tấn này sẽ cán mốc một tỷ USD sớm hơn dự kiến.

Ngày 25/12 (theo giờ Mỹ), tờ Cbr đưa tin Avatar: The Way of Water tiếp tục giữ vững phong độ ổn định trong tuần thứ 2 ra rạp. Đặc biệt, bộ phim của James Cameron vừa đạt được thành tích lớn trong cuối tuần qua.

Tính đến nay, Avatar 2 đã chạm mốc 881 triệu USD . Trong đó, 280 triệu USD thu về từ phòng vé nội địa và hơn 600 triệu USD từ thị trường quốc tế (theo số liệu thống kê của Box Office Mojo).

Chỉ riêng trong ngày 24, bom tấn đã kiếm được 56 triệu USD từ hơn 4.200 rạp chiếu tại Bắc Mỹ. Ở Việt Nam, The Way of Water cũng chễm chệ trên bảng xếp hạng thành tích phòng vé, vượt xa tất cả đối thủ khác.

The Way of Water dẫn đầu phòng vé thế giới nhiều ngày liên tiếp.

Chuyên gia phân tích Gitesh Pandya dự đoán, tác phẩm này nhiều khả năng sẽ xô đổ cột mốc tỷ đô ​​vào thứ Ba hoặc thứ Tư (27-28/12), sớm hơn ước tính của nhiều tờ báo trước đó. Avatar 2 đang đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách phim ăn khách nhất năm 2022.

Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng doanh thu chóng mặt như hiện tại, bom tấn này sẽ sớm vượt qua Doctor Strange in the Multiverse of Madness và Minions: The Rise of Gru để góp mặt trong top 3 phim tỷ đô của năm nay. Hai cái tên còn lại là Top Gun: Maverick ( 1,49 tỷ USD ) và Jurassic World: Dominion ( 1 tỷ USD ).

Không chỉ có tuần mở màn ấn tượng, Avatar 2 còn chứng minh được sức hút của mình khi giữ vững phong độ trong nhiều ngày liên tục. Điều này được cho là nhờ vào chiến lược “chạy đua đường dài” của hãng phát hành. Trước đó, Disney từng tuyên bố không quá chú trọng thành tích mở màn của phim. Thay vào đó, họ hướng tới duy trì doanh thu của phim trong các tuần kế tiếp và khả năng trụ rạp lâu dài.

Bên cạnh những cột mốc phòng vé, nội dung Avatar 2 cũng thường xuyên bị đưa ra làm đề tài mổ xẻ. Nhiều tranh cãi trái chiều nổ ra xung quanh việc kịch bản phim “mỏng” so với thời lượng quá dài (3 giờ 12 phút).

Avatar 2 dự kiến cán mốc tỷ đô trước 2023.

Trả lời phỏng vấn tờ The Wrap, James Cameron chia sẻ rằng series Avatar thú vị vì câu chuyện nó mang lại khác xa những bộ phim siêu anh hùng: “Tôi không phản đối phim siêu anh hùng. Tôi rất thích chúng, nhưng đó không phải là những dự án tôi muốn làm. Với Avatar, thử thách mà nhân vật phải đối mặt rất thật chứ không phải là những thứ bất thường. Họ không phải chống lại một ác nhân đang cố gắng chinh phạt thiên hà”.

Đây không phải lần đầu vị đạo diễn tài ba nhắc tới đối thủ. Trước đó, ông từng gây sốc khi tuyên bố thẳng thừng kỹ xảo phim siêu anh hùng không thể sánh được Avatar. Được đầu tư với kinh phí khổng lồ 400 triệu USD , bom tấn của Cameron tự hào đem tới trải nghiệm điện ảnh hoàn hảo cho khán giả.