‘Avatar 2’ cán mốc 1 tỷ USD doanh thu

Đứa con tinh thần của đạo diễn James Cameron chính thức chạm tay tới cột mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Bom tấn khoa học viễn tưởng liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé.

Ngày 28/12 (theo giờ địa phương), Avatar: The Way of Water đã chính thức đạt 1 tỷ USD doanh thu.

Theo Pinkvilla, tính đến hết ngày 27/12, dự án mới nhất của Cameron thu về 1,025 tỷ USD trên toàn cầu. Trong đó, 315 triệu USD tới từ phòng vé nội địa và 710 triệu USD thị trường quốc tế. Một số khu vực có đóng góp tiêu biểu cho thành tích này đó là: Bắc Mỹ ( 315 triệu USD ), Trung Quốc ( 109 triệu USD ), Pháp ( 68 triệu USD ) hay Hàn Quốc ( 57 triệu USD )...

Như vậy, Avatar 2 là dự án điện ảnh thứ 3 trong năm nay cán mốc 1 tỷ USD . Hai cái tên còn lại là Top Gun: Maverick ( 1,49 tỷ USD ) và Jurassic World: Dominion ( 1 tỷ USD ).

Với tốc độ càn quét phòng vé hiện tại, cơn lốc Avatar 2 dự kiến sớm vượt qua bộ đôi trên và trở thành bom tấn ăn khách nhất năm 2022. Thậm chí, nhiều chuyên gia nhận định đứa con của đạo diễn Cameron mất không quá 5 tuần để lọt top phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

James Cameron "hâm nóng" phòng vé toàn cầu bằng siêu bom tấn Avatar 2. Ảnh: 20th Century Studios.

Ngoài ra, Avatar 2 còn chính thức góp mặt trong danh sách những bom tấn thu về 1 tỷ USD nhanh nhất lịch sử.

Cụ thể, bộ phim này đồng vị trí thứ 5 trong BXH cùng với Jurassic World (13 ngày). Các dự án dẫn đầu lần lượt là Avengers: Endgame (5 ngày), Avengers: Infinity War (11 ngày), Star Wars: The Force Awakens và Spider-Man: No Way Home (12 ngày).

Ngay cả phần tiền truyện Avatar ra mắt năm 2009 cũng phải mất tới 19 ngày mới đạt được cột mốc đó.

Avatar 2 cần phải thu về 2 tỷ USD để bắt đầu sinh lời. Ảnh: 20th Century Studios.

Thành tích này đã chứng minh tính đúng đắn của việc định hướng chiến lược phát hành phim. Trước đây, Disney từng tuyên bố không chú trọng thành tích mở màn của hậu truyện Avatar. Thay vào đó, họ hướng đến việc duy trì doanh thu bộ phim trong các tuần kế tiếp và khả năng trụ rạp lâu dài. Chính vì vậy, sau gần 2 tuần công chiếu, tốc độ tăng trưởng doanh thu Avatar 2 vẫn rất ổn định.

Tại Việt Nam, siêu bom tấn của James Cameron cũng đang bất bại tại phòng chiếu vì không có đối thủ xứng tầm. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến chiều ngày 28/12, Avatar 2 thu về gần 181 tỷ đồng tại hệ thống rạp nước ta. Con số này vượt xa hai phim nội địa ra mắt cùng thời điểm là Thanh Sói: Cúc dại trong đêm ( 7,7 tỷ đồng ) và Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái ( 7,3 tỷ đồng ).