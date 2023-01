'Avatar 2' bị đánh bại tại Quả cầu Vàng

Lễ trao giải Quả cầu Vàng lần thứ 80 được tổ chức tại khách sạn Beverly Hills. Diễn viên hài Jerrod Carmichael thay thế rapper Snoop Dogg trong vai trò người dẫn chương trình.

Năm nay, lễ trao giải Quả cầu Vàng (Golden Globe Awards) diễn ra vào ngày 10/1 (giờ Mỹ) tại điểm hẹn truyền thống - khách sạn Beverly Hills. Chương trình được truyền hình trực tiếp tới hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

"The Fabelmans" vượt "Avatar 2"

Ở hạng mục Phim truyện xuất sắc thể loại chính kịch, The Fabelmans đã xuất sắc vượt qua các đối thủ còn lại để giành chiến thắng. Trong khi đó, The Banshees of Inisherin giành giải Phim truyện xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch.

Giải thưởng Phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch thuộc về House of Dragons. Trong khi đó, Abbott Elementary chiến thắng giải Phim truyền hình xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch.

Ngôi sao Angela Basset thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại chính kịch với vai diễn Ramonda trong Black Panther: Wakanda Forever. Phát biểu tại lễ trao giải, bà cảm ơn đội ngũ sản xuất và hãng phim đã trao tặng mình cơ hội tham gia vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng. Đồng thời, Angela gửi lời tri ân cố tài tử Chadwick Boseman, nam diễn viên chính trong phần phim đầu tiên ra mắt năm 2018.

Chiến thắng thuyết phục của Angela Basset với vai diễn Ramonda trong Black Panther 2. Ảnh: Marvel Studios.

Vượt qua các đối thủ còn lại, Colin Farrell giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch với vai Padraic trong phim The Banshees of Inisherin. Trong khi đó, vai Evelyn Wang trong Everything Everywhere All at Once đã giúp Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh) thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại ca vũ kịch/hài kịch.

Guillermo Del Toro’s Pinocchio của Guillermo del Toro giành giải Bộ phim hoạt hình xuất sắc. Đây cũng là giải Quả cầu Vàng thứ 2 trong sự nghiệp của vị đạo diễn người Mexico, sau chiến thắng với The Shape of Water (2017).

Steven Spielberg thắng Đạo diễn xuất sắc

Austin Butler thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch nhờ màn hóa thân thành danh ca huyền thoại Elvis Presley trong bộ phim Elvis. Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch lại thuộc về Cate Blanchett với vai diễn trong Tár. Đây là Quả cầu Vàng thứ 4 trong sự nghiệp của nữ minh tinh gốc Australia.

Steven Spielberg được xướng tên cho giải Đạo diễn xuất sắc thể loại phim truyện với tác phẩm The Fabelmans. Chiến thắng Kịch bản gốc xuất sắc thuộc về Martin McDonagh với The Banshees of Inisherin.

The Fabelmans giúp đạo diễn Steven Spielberg nhận về chiến thắng Quả cầu Vàng. Ảnh: Universal Pictures.

Nam diễn viên trẻ Evan Peters nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong series truyền hình giới hạn/phim truyện chiếu truyền hình. Anh gây ấn tượng mạnh mẽ với vai diễn kẻ sát nhân hàng loạt Dahmer trong The Jeffrey Dahmer Story.

Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc (phim truyền hình) thuộc về Zendaya nhờ vai diễn trong phim Euphoria. Tuy nhiên, cô không có mặt tại buổi lễ để nhận giải.

Ngoài ra, The White Lotus thắng giải Series truyền hình giới hạn/phim truyện chiếu truyền hình xuất sắc; Naatu Naatu trong RRR thắng giải Ca khúc nhạc phim xuất sắc; Argentina, 1985 thắng giải Phim truyện không nói tiếng Anh xuất sắc,...