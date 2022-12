Australia ra mắt khu phố 'Little Vietnam'

Hội đồng thành phố Inner West của bang New South Wales chính thức đặt tên "Little Vietnam" cho một khu phố chạy dọc đường Illawarra, nơi tập trung đông người Australia gốc Việt.

Khu phố "Little Vietnam" có phạm vi từ ngã tư giao cắt với đường Marrickville kéo dài đến đường Warren. Chính quyền thành phố Inner West kỳ vọng "Little Vietnam" sẽ ghi nhận sự đa dạng văn hóa và dấu ấn bản sắc dân tộc của cộng đồng người Việt tại Australia, TTXVN đưa tin ngày 8/12. Hội đồng thành phố Inner West cho biết cộng đồng người Australia gốc Việt đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua. Những đóng góp đó cần được ghi nhận và tôn vinh bằng cách đặt tên cho một khu vực tập trung đông người Việt nhất với một tên gọi mang đậm bản sắc dân tộc và niềm tự hào. Đại diện Hội đồng thành phố chia sẻ Marrickville là một trong ba khu dân cư lớn của cộng đồng người Việt ở Sydney. Cộng đồng người Việt tại đây từ lâu đã là một phần đáng kể của bản sắc địa phương, chia sẻ ẩm thực và văn hóa của mình. Một con đường ở Illawarra Mercury. Ảnh: Wesley Lonergan/Illawarra Mercury. Ý tưởng đặt tên "Little Vietnam" đã được Hội đồng thành phố Inner West đưa ra thăm dò ý kiến công khai của cư dân gốc Việt tại khu vực Marrickville trong khoảng thời gian 19/4 -17/5/2021. Kết quả cho thấy 65% người được hỏi ủng hộ tên gọi "Little Vietnam". Đến tháng 7/2021, Hội đồng Thành phố đã thông qua tên gọi "Little Vietnam" và đệ trình lên Ủy ban Đặc trách Tên Địa lý của bang New South Wales. Đến tháng 4 năm nay, tên gọi "Little Vietnam" đã được phê duyệt và trở thành tên gọi chính thức. Thông tin này nhận được sự chào đón của cộng đồng người Việt sinh sống tại khu vực Marickville nói riêng và người Việt sống tại Australia nói chung. Nhiều người đã trực tiếp bình luận trên trang mạng xã hội của hội đồng thành phố để thể hiện niềm tự hào và vui mừng. Đây không phải là lần đầu tiên các chính quyền thành phố của bang New South Wales lựa chọn tên gọi mang dấu ấn quốc gia của các cộng đồng dân cư địa phương có nguồn gốc nước ngoài. Trước đó, tại khu Strathfield đã có khu vực "Little Korean", hay khu "China Town" nằm ở phía nam trung tâm Sydney, giữa ga Trung tâm và cảng Darling.