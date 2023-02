Australia gỡ bỏ camera 'made in China' tại trụ sở Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng Australia cho biết sẽ loại bỏ các camera an ninh có xuất xứ từ Trung Quốc đang được lắp đặt tại trụ sở của cơ quan này.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày 9/2 cho biết đã ra lệnh tháo gỡ và đánh giá các thiết bị giám sát do 2 công ty Trung Quốc sản xuất, đang được lắp đặt tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: Reuters.

Bloomberg dẫn lời Bộ Quốc phòng Australia cho biết cơ quan này sẽ loại bỏ tất cả thiết bị giám sát được sản xuất bởi các công ty Hangzhou Hikvision Digital Technology và Zhejiang Dahua Technology khỏi trụ sở.

Với quyết định trên, Australia trở thành quốc gia phương Tây tiếp theo có động thái kiểm soát với các sản phẩm công nghệ từ Trung Quốc.

Trong buổi phỏng vấn với Đài truyền hình Quốc gia Australia (ABC) ngày 9/2, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết ông đã lệnh cho Bộ Quốc phòng đánh giá lại những công nghệ do các tập đoàn Hikvision và Dahua sản xuất, đang được cơ quan này sử dụng.

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ trưởng Marles cho biết ông không muốn làm quá những rủi ro đến từ những công nghệ có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tuy nhiên, ông khẳng định Australia muốn "đảm bảo chắc chắn an ninh tại các cơ quan của nước này".

Trước đó, tháng 11/2022, chính phủ Mỹ chỉ trích Hikvision và Dahua, đồng thời cấm việc sử dụng công nghệ do 2 doanh nghiệp sản xuất với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Kể từ khi chính phủ cánh tả của đảng Lao Động lên nắm quyền tại Australia vào tháng 5/2022, quan hệ giữa Canberra và Bắc Kinh đã cho thấy những dấu hiệu được cải thiện.

Thủ tướng Anthony Albanese ngày 9/2 cho biết ông không lo lắng về những phản ứng của Trung Quốc sau quyết định của Bộ Quốc phòng Australia.