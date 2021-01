Australia đổi một chữ trong quốc ca

Australia chính thức thay đổi một chữ trong quốc ca vào ngày đầu tiên của năm mới. Lãnh đạo nước này gọi đây là động thái nhằm công nhận hơn nữa đối với người bản địa.

Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết câu thứ hai trong bài quốc ca “Advance Australia Fair” sẽ được đổi từ "For we are young and free" (tạm dịch: Vì chúng ta trẻ và tự do) sang "For we are one and free" (tạm dịch: Vì chúng ta là một và tự do).

“Đất nước Australia hiện đại có thể tương đối trẻ trung, nhưng câu chuyện của chúng ta mang tính cổ xưa, cũng như những câu chuyện của nhiều người dân bản địa First Nations vốn được chúng ta công nhận và tôn trọng vị thế của họ”, Thủ tướng Morrison viết trên báo The Age và Đêm Giao thừa.

“Sự thay đổi từ ‘trẻ và tự do’ sang ‘là một và tự do’ không có gì nhiều (về câu chữ), nhưng tôi tin rằng điều này tạo thêm nhiều ý nghĩa”, lãnh đạo Australia nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Olivia Fox hát quốc ca Australia bằng ngôn ngữ Eora tại một sự kiện hồi đầu tháng 12/2020. Ảnh: Getty Images.

Động thái này trước đó đã được nêu lên để công nhận hơn nữa lịch sử của người bản địa ở Australia, kéo dài hàng chục nghìn năm, nhưng phải tới Đêm Giao thừa, Thủ tướng Morrison mới chính thức công bố.



Bài hát “Advance Australia Fair” được sáng tác vào năm 1878 và trở thành quốc ca Australia từ năm 1984, thay thế bài quốc ca trước đó có tên “God ​​Save the Queen” được dùng từ khi người Anh đến định cư tại Australia.

Những vấn đề liên quan tới đối xử bất bình đẳng với người bản địa vẫn đang nổi cộm ở Australia, trong đó trẻ em bản địa có nguy cơ chết trước 5 tuổi cao gấp đôi thông thường.

Hồi đầu năm nay, những cuộc biểu tình lớn đã nổ ra trên cả nước nhằm kêu gọi chấm dứt tình trạng người bản địa chết bất thường trong khi bị bắt giữ.

Không có vụ truy tố nào được đưa ra trong nhiều thập kỷ qua mặc dù có hàng chục cuộc điều tra, trong đó một số trường hợp có cả video bằng chứng lạm dụng.