Australia có nhiều rượu vang ngon nhất thế giới

Giải thưởng Rượu vang Thế giới Decanter 2023 vừa công bố danh sách những loại rượu vang ngon mà du khách không thể bỏ qua. Đứng đầu là Australia với tổng cộng 10 loại rượu vang.

Vùng rượu vang Margaret River ở Tây Australia thu hút khoảng nửa triệu du khách mỗi năm. Ảnh: Marianna Massey.

Terroir là một thuật ngữ để chỉ sự ảnh hưởng của các yếu tố như khí hậu, địa hình, đất đai và phương pháp canh tác đến hương vị của rượu vang. Terroir cũng là cơ sở của hệ thống phân loại rượu vang AOC (Appellation d’origine contrôlée) tại Pháp và trên toàn thế giới. Từ cánh đồng nho bất tận ở Douro, Bồ Đào Nha đến thung lũng Napa, California (Mỹ) đều là những điểm đến không chỉ nổi tiếng với cảnh quan đẹp mà còn có khí hậu ôn hòa và rượu vang ngon.

Nhiều nước thắng giải

Tại Giải thưởng Rượu vang Thế giới Decanter 2023, cuộc thi rượu vang lớn nhất và lâu đời nhất thế giới, 10 loại rượu vang của Australia đã được vinh danh ở giải thưởng Best in Show.

Ngoài những thương hiệu rượu vang nổi tiếng như Penfolds và Jacob's Creek, vùng sản xuất rượu vang như Margaret River ở tiểu bang Tây Australia đoạt giải cho 2 loại rượu vang đỏ và một loại vang trắng. McLaren Vale của tiểu bang Nam Australia cũng có 2 giải thưởng cho loại vang đỏ.

Các nước sản xuất rượu vang truyền thống như Pháp và Tây Ban Nha sở hữu 8 giải thưởng Best in Show chia đều cho cả 2 quốc gia. Italy cũng được xướng tên với 7 giải thưởng cho rượu vang đỏ từ vùng Tuscany và Piedmont, trong khi Bồ Đào Nha nhận 3 giải, nổi bật là rượu vang Port và Madeira.

Cả rượu Malbecs của Argentina và Rieslings của Đức đều thắng 2 giải ở Best in Show. Hy Lạp và Nam Phi cũng góp mặt ở giải thưởng này. Danh sách thắng giải cũng có các loại rượu vang đến từ các nước như Áo, Chile, Serbia, Anh, Mỹ và New Zealand.

Năm nay, khoảng 74.000 chai rượu vang từ 60 quốc gia đã được vận chuyển đến Royal Docks ở London (Anh) để đánh giá. Cũng trong tháng 4 vừa qua, gần 240 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại địa điểm này để nếm thử 80-90 loại rượu vang mỗi ngày. Họ dùng kèm rượu vang với bánh yến mạch, bánh quy giữa những lần nếm và chấm điểm.

Rượu vang với các mã màu xếp chồng lên nhau tại trung tâm triển lãm ExCeL ở London (Anh). Ảnh: Nic Crilly-Hargrave.

Bà Sarah-Jane Evans, đồng chủ tịch của giải thưởng từ năm 2019, chia sẻ với CNN rằng ban giám khảo là những chuyên gia hàng đầu đang tham gia chấm điểm những món ăn trên toàn thế giới.

Về các loại rượu vang mới nổi, bà cho biết loại sẽ được săn đón nhiều trong thời gian tới là Balkan. Ngoài ra, các loại rượu của Croatia - Slovenia cũng đáng để thưởng thức.

Tương lai của các vùng sản xuất rượu vang

Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đang hứng chịu những đợt nắng nóng kỷ lục hay biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến những vùng sản xuất rượu vang. Nắng nóng ở Tây Ban Nha, cháy rừng ở California (Mỹ) và nhiều thiên tai khác đã khiến việc trồng nho khó khăn hơn.

Các giám khảo đang nếm thử đến 90 loại rượu vang mỗi ngày. Ảnh: Nic Crilly-Hargrave.

Để giảm thiểu tình trạng thiếu hụt nguyên liệu, nhiều vùng nổi tiếng về rượu vang đặc biệt trồng các giống nho khác nhau. Chẳng hạn như thành phố Bordeaux ở Pháp đã cho phép trồng thêm 8 loại nho mới.

“Đây không phải là những loại nho làm rượu như Cabernet hay Merlot mà chúng ta biết. Chúng là một giống nho mới phù hợp với tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay”, bà Evans cho hay.

Ở vùng La Rijoa ở Tây Ban Nha, nơi các khu vực trồng nho truyền thống trải rộng xung quanh thung lũng sông giờ đây đã được di chuyển xa hơn lên sườn núi. Rượu vang sủi bọt của Anh vẫn còn mới lạ đối với hầu hết mọi người cũng đang phát triển mạnh ở Kent, Sussex, Hampshire và Surrey, các quận phía đông nam được biết đến là "Khu vườn của nước Anh".