Australia bàng hoàng trước trận ngập nghiêm trọng nhất nhiều thập kỷ

Hơn 200 trường học tại bang New South Wales buộc phải đóng cửa ngày 23/3. Nước đã tràn đập ở thành phố Sydney và một số vùng tại bang Queensland phía đông nam Australia. Người dân tại 15 vùng đất thấp được yêu cầu sơ tán khỏi vùng lũ, đến nhà người thân, bạn bè hoặc trung tâm cộng đồng đến lánh nạn. Tại vùng duyên hải trung - bắc New South Wales, khoảng 15.000 người đã nhận lệnh sơ tán. Thủ phủ Sydney có khoảng 3.000 trường hợp buộc phải sơ tán. Chính phủ Thủ tướng Morrison sẽ hỗ trợ khoảng 775 USD cho người trưởng thành và 310 USD cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ảnh: New York Times.