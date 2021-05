Audi Q5 2021 có đủ sức cạnh tranh với Mercedes-Benz GLC?

Audi Q5 có thiết kế ấn tượng hơn cùng ưu thế xe nhập khẩu, trong khi Mercedes-Benz GLC có giá bán cạnh tranh và thương hiệu được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Trong hơn một năm qua, nhiều mẫu SUV tầm 2- 3 tỷ đồng lần lượt được giới thiệu tại Việt Nam để cạnh tranh với dòng xe bán chạy nhất phân khúc là Mercedes-Benz GLC-Class.

Sau BMW X3 và Volvo XC60, mới đây nhất Audi Q5 facelift đã xuất hiện với nhiều nâng cấp đáng chú ý, hứa hẹn gây được khó khăn cho dòng xe chủ lực của thương hiệu ngôi sao 3 cánh. Vậy Q5 và GLC hơn kém nhau ở những điểm nào khi so sánh cho nhu cầu mua SUV 5 chỗ hạng sang?

Ngoại hình Audi Q5 cá tính, Mercedes GLC mang phong cách trẻ trung

Dễ nhận thấy Audi Q5 2021 có sự thay đổi lớn về mặt phong cách so với đời xe cũ. Điều này giúp mẫu SUV mang logo 4 vòng tròn tạo được ấn tượng tốt hơn để so kè cùng Mercedes GLC.

Với Q5 mới, Audi mang đến ngoại hình góc cạnh và năng động với nhiều đường nét sắc sảo, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích các mẫu xe cá tính. So với GLC, Q5 nổi bật hơn nhờ các chi tiết ngoại thất được thiết kế cho hiệu ứng mạnh về mặt thị giác. Chẳng hạn như lưới tản nhiệt 8 cạnh, hốc đèn sương mù đa giác, đèn chiếu sáng và đèn hậu LED kiểu khối 3D.

Trong khi đó, các phiên bản GLC sau đợt nâng cấp đầu năm 2020 đến nay vẫn duy trì ngoại hình trẻ trung và bóng bẩy đặc trưng của xe Mercedes-Benz. Thiết kế tổng thể của GLC cho cảm giác thanh thoát, lưới tản nhiệt, cản xe hay tạo hình đèn định vị đều mềm mại hơn đối thủ.

Với gói tùy chọn S line, Audi Q5 45 TFSI tại Việt Nam có nhiều trang bị tương đương phiên bản Mercedes-Benz GLC 300 . Danh sách có thể kể đến hệ thống chiếu sáng LED thích ứng, mâm xe hợp kim 19 inch, kính xe cách nhiệt…

So sánh về kích thước, Audi Q5 có số đo tổng thể dài, rộng và cao nhỉnh hơn. Đổi lại, thông số chiều dài cơ sở của Mercedes GLC là tốt hơn.

Audi Q5 và Mercedes GLC tương đồng về tiện nghi

Tuy cùng đóng vai trò quan trọng với Audi và Mercedes-Benz trong phân khúc SUV 5 chỗ, Q5 và GLC hiện đều không có được thiết kế nội thất mới nhất đến từ 2 hãng xe Đức.

Khác biệt chính nằm ở việc khoang lái của Audi Q5 mang hơi hướm thể thao nhiều hơn, bao gồm bảng táp-lô hướng về người lái, vô-lăng dạng D-cut và hàng ghế trước phong cách xe đua nằm trong gói S line.

Còn ở Mercedes GLC, cabin đơn giản với thiết kế đối xứng đi cùng các đường nét mềm mại, thanh thoát. Điểm cộng của phiên bản GLC 300 là vật liệu nội thất cho cảm giác cao cấp hơn với gói trang bị Exclusive, gồm táp-lô bọc da và gỗ ốp ở khu vực trung tâm, tapi cửa.

Trên bản nâng cấp giữa dòng đời, Audi Q5 cũng như Mercedes GLC chủ yếu được bổ sung trang bị tính năng, không có nhiều thay đổi về không gian sử dụng. Hành khách trên Q5 và GLC đều có được cabin đủ rộng rãi và thoải mái cho 5 người lớn.

Với gói Audi Q5, những tiện ích nổi bật hướng đến việc phục vụ cho hành khách trên xe, có thể kể đến điều hòa tự động 3 vùng (so với 2 vùng), rèm che nắng cho hành khách phía sau, tùy chọn hệ thống loa Bang & Olufsen 19 chiếc công suất 775 watt. Ngoài ra, Q5 còn có chức năng rửa đèn và hiển thị vận tốc trên kính lái.

Về phía Mercedes, GLC 300 được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và màn hình cảm ứng trung tâm to hơn, cỡ 12,3 inch so với 10,1 inch của Q5. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin giải trí của Mercedes có giao diện tiếng Việt, tích hợp trợ lý ảo và có thêm cụm điều khiển Touchpad, hỗ trợ người lái sử dụng các chức năng thuận tiện hơn so với Audi Q5.

Những điểm chung về mặt tiện nghi giữa phiên bản Audi Q5 và Mercedes GLC cao cấp nhất có thể kể đến màn hình tốc độ kỹ thuật số 12,3 inch, tay lái tích hợp lẫy chuyển số, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp nhớ vị trí, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, gương chiếu hậu chống chói tự động, cốp sau đóng mở điện...

Thông số vận hành “ngang tài ngang sức”

Cả Audi Q5 45 TFSI và Mercedes GLC 300 đều được trang bị động cơ 2.0L tăng áp. Trong đó, thông số công suất tối đa của Q5 có phần kém hơn đối thủ nhưng mẫu SUV Audi có thêm mô-tơ điện thuộc hệ thống mild-hybrid (MHEV), hỗ trợ cho quá trình tăng tốc hoặc chạy trớn của xe.

Ngoài ra, hộp số 7 cấp S-Tronic của Audi Q5 là loại ly hợp kép, hứa hẹn cho thời gian chuyển số nhanh nhạy hơn loại 9 cấp G-tronic dạng biến mô thủy lực của Mercedes. Kết hợp cùng hệ dẫn động 4 bánh, Q5 45 TFSI và GLC 300 có thông số tăng tốc 0-100 km/h không quá chênh lệch, lần lượt 6,3 giây và 6,2 giây.

Về mặt chức năng hỗ trợ và trang bị an toàn, 2 mẫu SUV Đức cũng tỏ ra tương đồng khi có tùy chọn chế độ lái, phanh tay điện tử, camera 360 độ, kiểm soát hành trình tích hợp giới hạn tốc độ, hỗ trợ đỗ xe tự động…

Kết luận

Có thể thấy, Audi Q5 2021 là một đối thủ “ngang tài ngang sức” với Mercedes GLC khi xét đến trang bị tính năng hay thông số vận hành. Quyết định chọn lựa mẫu xe nào sẽ phụ thuộc lớn vào sở thích thẩm mỹ của khách hàng, khi Q5 mang thiên hướng nam tính và thể thao, còn Mercedes GLC có phong cách unisex và lịch lãm.

Bên cạnh đó, giá bán cũng là yếu tố quan trọng được cân nhắc đến. Với Q5 đời 2021, xe được nhập khẩu với giá bán khởi điểm 2,6 tỷ đồng , cao hơn đáng kể giá 1,8- 2,5 tỷ đồng dành cho 3 phiên bản GLC-Class lắp ráp trong nước.

Nhìn chung, các điểm kể trên khiến Audi Q5 trở thành lựa chọn của nhóm nhỏ người dùng thích một chiếc SUV hạng sang nhập khẩu, khác biệt với số đông. Trong khi đó, GLC sẽ tiếp tục duy trì được doanh số ổn định nhờ lợi thế về giá bán, cũng như hệ thống cửa hàng dịch vụ của Mercedes-Benz tại Việt Nam phổ biến hơn Audi.