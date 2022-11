Aubameyang dần trở thành thương vụ tệ hại của Chelsea

Màn trình diễn mờ nhạt của Pierre-Emerick Aubameyang khiến Chelsea gặp khó trong cuộc đua vô địch Premier League 2022/23.

8 lần chạm bóng, 3 đường chuyền và một cú sút, đó là những gì Aubameyang làm được trong ngày tái ngộ Arsenal ở vòng 15 Premier League đêm 6/11 (giờ Hà Nội). Chelsea chịu thất bại 0-1 ngay trên sân Stamford Bridge và chứng kiến chức vô địch Premier League ngày càng xa tầm tay.

Aubameyang gia nhập Chelsea vào mùa hè vừa qua với mức phí gần 12 triệu bảng, đem đến nhiều sự kỳ vọng sẽ khỏa lấp khoảng trống do Romelu Lukaku để lại. Nhưng cựu tiền đạo từng khoác áo Dortmund và Barcelona chơi tệ hơn người ta nghĩ.

Phi vụ hớ của Chelsea

Trong ngày gặp lại Arsenal, Aubameyang mất hút trước sức mạnh của bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes và William Saliba. Tiền đạo người Gabon lép vế trong các tình huống tranh chấp tay đôi, luôn trong tình trạng "đói" bóng, đồng thời không thể tận dụng điểm mạnh tốc độ khi bị cặp hậu vệ Arsenal theo kèm quá sát.

Telegraph chỉ ra điểm nhấn đáng chú ý nhất của Aubameyang trong ngày đối đầu đội cũ là pha phạm lỗi khiến Ben White nằm sân đau đớn. Còn lại, những gì chân sút người Gabon thể hiện là nỗi thất vọng lớn.

Aubameyang khởi đầu tháng 10 với 3 bàn sau 3 trận. Đó là màn trình diễn hứa hẹn giúp Chelsea duy trì thế bám đuổi trong cuộc đua vô địch Premier League với Man City và Arsenal. Tuy nhiên, tiền đạo 33 tuổi này trải qua chuỗi 7 trận tịt ngòi liên tiếp sau đó trên mọi đấu trường. Phong độ kém của chân sút 33 tuổi trở thành vấn đề lớn với HLV Graham Potter.

Sau 12 trận trên mọi đấu trường, Aubameyang mới ghi 3 bàn cho Chelsea, trong đó có vỏn vẹn một pha lập công tại Premier League.

Aubameyang bắt đầu cảm thấy "lời nguyền áo số 9" ở Chelsea ứng nghiệm với bản thân anh. Lộ trình của chân sút người Gabon dần có nét tương đồng với Romelu Lukaku. Tiền đạo người Bỉ ghi vỏn vẹn 15 bàn trên mọi đấu trường ở mùa 2021/22. Ở trận gặp Crystal Palace hôm 20/2, Lukaku cũng chỉ chạm bóng 7 lần. Sau khi kết thúc mùa giải trước, tiền đạo sinh năm 1993 xách vali rời Chelsea.

Cựu tiền vệ Andy Townsend của Chelsea phân tích về phong độ kém của Aubameyang: "Trong giai đoạn cuối khi còn khoác áo Arsenal, cậu ấy trông như vừa đi bộ vừa chơi bóng. HLV trưởng phải thay đổi điều này. Có lẽ Aubameyang cần chơi bóng nhiệt huyết hơn và tạo ra nguồn năng lượng trên hàng công".

Tony Cascarino, cựu tiền đạo Chelsea, tin rằng Aubameyang không phải là bản hợp đồng phù hợp với Chelsea. "Tôi không chắc Aubameyang là người mà Chelsea muốn chiêu mộ ngay cả trong mùa giải tới. Hãy nhìn những gì đã xảy ra ở Barcelona. Họ đón cậu ấy về thi đấu và nhanh chóng nhận ra mình cần tìm một tiền đạo giỏi hơn. Tôi nghĩ Chelsea cũng nên làm theo Barca", ông Cascarino nói.

Ý tưởng thay thế Lukaku và Timo Werner bằng Aubameyang và Sterling dần thất bại. Chelsea không tiến bộ mà trông như tụt lùi so với chính họ mùa trước. Ngoài Aubameyang chơi tệ, Sterling cũng chỉ là cái bóng của chính mình so với thời điểm chơi cho Man City. Tuyển thủ người Anh mới ghi 5 bàn trên mọi đấu trường mùa này.

Chức vô địch xa vời với Chelsea

Sau trận thua Arsenal, HLV Potter thừa nhận: "Cầu thủ Chelsea cho thấy sự bối rối và căng thẳng. Có thể thấy rõ sự khác biệt giữa hai đội nằm ở sự tự tin và khả năng triển khai thế trận của các cầu thủ. Để giải quyết vấn đề, tôi cần một tập thể gắn kết hơn".

Cách đây một tháng, HLV Arsene Wenger từng có nhận định tương tự khi nói về Chelsea: "Họ chơi thiếu ổn định ở giai đoạn hiện tại. Chelsea mất đi sự tự tin vào bản thân để cạnh tranh cho chức vô địch".

Khoảng thời điểm Chelsea chơi tệ rơi vào đúng lúc hàng loạt trụ cột như Reece James, Ben Chilwell và N’Golo Kante nghỉ thi đấu vì chấn thương. HLV Potter cho rằng việc thiếu những ngôi sao chủ chốt ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của "The Blues".

Đội chủ sân Stamford Bridge vẫn sống dựa vào phong độ của dàn cựu binh như Jorginho, Mateo Kovacic, Mason Mount hay Kai Havertz. Ở nhóm tân binh, không chỉ cặp Aubameyang - Sterling mà cả Marc Cucurella (bản hợp đồng trị giá 62 triệu bảng) cũng không đáp ứng kỳ vọng.

"Cậu ta trông như chẳng biết mình phải làm gì trên sân", cựu tiền đạo Cascarino nói. "Cucurella khiến Chelsea tiêu tốn 62 triệu bảng, khiến HLV Potter phải đổi hệ thống vì mình và vẫn thể hiện không đủ tốt".

Cucurella là trò cưng của HLV Potter tại Brighton, nhưng bản thân HLV người Anh cũng chưa biết cách phát huy điểm mạnh của hậu vệ người Tây Ban Nha.

"The Blues" chỉ thắng một trong 13 trận sân nhà gần nhất ở Premier League khi đối đầu với phần còn lại của "Big Six". Chelsea có thể tận dụng việc kiếm tối đa điểm số trước các CLB yếu để tạo sự cạnh tranh cho cuộc đua vô địch. Nhưng để thực sự trở thành một ứng viên nặng ký, "The Blues" cần là người chiến thắng ở những trận cầu lớn.

Chelsea hiện xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội dẫn đầu Arsenal 13 điểm. Telegraph cho rằng quãng nghỉ dành cho World Cup 2022 là điều cần thiết với Chelsea để giúp các trụ cột tập trung hồi phục và nhanh chóng trở lại thi đấu.

Đầu năm 2023 sẽ là giai đoạn quyết định của "The Blues" trong việc tranh chấp chức vô địch Premier League hoặc Champions League. Nếu không thể cải thiện màn trình diễn, đội bóng của HLV Potter phải hài lòng với những đấu trường như FA Cup hay League Cup.

