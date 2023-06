Âu Dương Na Na bị chê khi vào vai đệ nhất mỹ nhân kinh thành

Tác phẩm "Vĩnh an mộng" ra mắt trailer, nhận được những đánh giá tiêu cực về diễn xuất cũng như độ ăn ý giữa nam và nữ chính. Trong đó, Âu Dương Na Na bị chê không phù hợp.

Ngày 25/6, QQ đưa tin trailer bộ phim truyền hình cổ trang Vĩnh an mộng, do Âu Dương Na Na và Từ Chính Khê đóng chính, nhận nhiều lời nhận xét tiêu cực. Âu Dương Na Na có ngoại hình đẹp nhưng chưa thể hiện được khí chất của nhân vật, không phù hợp để đóng "đệ nhất mỹ nhân thành Trường An".

Theo QQ, Âu Dương Na Na mang nét đẹp khỏe khoắn, hiện đại. Trong khi đó, nhân vật Thẩm Chân của Vĩnh an mộng lại là người đẹp có vẻ ngoài mềm mại, yếu đuối của vùng sông nước và tính cách mạnh mẽ ẩn giấu bên trong.

Thẩm Chân cũng không có sự trẻ trung, tràn đầy sức sống, thậm chí hơi đanh đá như những gì Âu Dương Na Na thể hiện, bởi nàng rơi vào tình cảnh bị xét nhà diệt tộc, lang bạt khắp nơi, luôn lo lắng sẽ rơi vào âm mưu của những kẻ thèm muốn nhan sắc.

Truyền thông Trung Quốc đánh giá Âu Dương Na Na không hợp tạo hình cổ trang. Khi vào vai mỹ nhân cổ trang, nhan sắc của ngôi sao 10X kém ấn tượng. Bên cạnh đó, diễn xuất của Âu Dương Na Na cũng bị nhận xét yếu, không hiểu hoàn cảnh của vai diễn, cũng không thể hiện được nét đặc trưng trong tính cách nhân vật. Trong trailer, có nhiều phân đoạn Âu Dương Na Na thể hiện biểu cảm quá lố, khiến người xem khó chịu.

Diễn xuất kém và ngoại hình không hợp với phim cổ trang khiến Âu Dương Na Na bị chê khi vào vai đệ nhất mỹ nhân. Ảnh: QQ.

Nguồn tin nhận xét Âu Dương Na Na luôn được khen ngợi là nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, tài năng âm nhạc, nhưng mỗi lần đóng phim cô thường nhận lời chê, khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. Tình cảm của khán giả dành cho ngôi sao 10X giảm sút, nhiều fan mong Âu Dương Na Na không tham gia diễn xuất. Các dự án trước do Na Na đóng chính như Vâng Thượng tiên sinh, Đại chúa tể, Như nguyệt đều bị chê dở, khiến cô bị xếp vào nhóm diễn viên 10X bất tài.

Vĩnh An mộng chuyển thể từ tiểu thuyết Đệ nhất mỹ nhân thành Trường An của Phát Đạt Đích Lệ Tuyến. Phim kể về Thẩm Chân, vốn là tiểu thư của phủ Vân Dương Hầu nhưng bị xét nhà, diệt tộc, phải lưu lạc làm vợ lẽ của thế tử Lục Yến của phủ Trấn Quốc Công. Vai nam chính Lục Yến do tài tử Từ Chính Kê đảm nhận.

Âu Dương Na Na sinh năm 2000, là tài năng âm nhạc của Trung Quốc. Năm 7 tuổi, cô đỗ thủ khoa vào dàn nhạc giao hưởng thiếu nhi Đài Loan. Ở tuổi 12, Na Na là một trong 160 học viên được theo học tại Học viện Âm nhạc Curtis của Mỹ. "Công chúa cello" có kinh nghiệm trình diễn ở nhiều sân khấu lớn tầm quốc tế. Tháng 4/2019, cô lọt danh sách Những người dưới 30 tuổi có ảnh hưởng tầm châu Á của tạp chí Forbes lần 4.

Không gây ấn tượng ở mảng phim ảnh nhưng Âu Dương Na Na là gương mặt sáng của lĩnh vực thời trang, truyền hình giải trí. Năm 2022, cô vượt đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành "nữ hoàng quảng cáo thế hệ mới", với 31 hợp đồng làm người đại diện thương hiệu, cao nhất trong số các nghệ sĩ nữ 9X-10X của Trung Quốc.