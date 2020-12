Âu Dương Chấn Hoa lần đầu nói về vụ suýt chết ở bệnh viện

Ngôi sao phim “Bằng chứng thép” từng cận kề cái chết vì một cơn đột quỵ cách đây 7 năm. Tuy nhiên, công chúng hiểu lầm rằng sự cố đó bắt nguồn từ chứng nghiện rượu của tài tử.

Ở tuổi 60, Âu Dương Chấn Hoa hạn chế đóng phim, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình. Sức khỏe của “đại ca” TVB giảm sút sau cơn đột quỵ suýt cướp đi tính mạng tài tử cách đây 7 năm.

Với nam diễn viên, cơn đột quỵ đó là ký ức không bao giờ quên bởi nó không chỉ ảnh hưởng tới thể trạng, tâm lý, mà còn khiến ông bị công chúng hiểu lầm.

Lời giải thích sau 7 năm

Năm 2013, hàng loạt tờ báo Hong Kong đưa tin Âu Dương Chấn Hoa bất ngờ nhập viện trong tình trạng nguy kịch do vấn đề sức khỏe liên quan tới rượu. Sao phim Bằng chứng thép được cho là uống rượu nhiều đến mức suýt mất mạng.

Ngày đó, dù người hâm mộ không ngừng bàn tán về chứng nghiện rượu của ông, Âu Dương Chấn Hoa chưa một lần đích thân lên tiếng thanh minh cho bản thân. Người đứng ra phủ nhận thông tin tiêu cực là quản lý của ông. Mãi đến nay, tài tử mới mở lòng về sự cố năm xưa.

Âu Dương Chấn Hoa giải thích rằng ông không nghiện rượu tới mức bị đột quỵ suýt mất mạng.

Ngày 22/12, trang 8days.sg trích lại lời giải thích của Âu Dương Chấn Hoa. Nam diễn viên thừa nhận rằng việc ông nhập viện thực sự có liên quan tới rượu, nhưng không theo cách mà phần đông công chúng lầm tưởng: “Nhiều người nói rằng tôi là một ‘con ma men’ và không biết điểm dừng của mình ở đâu, nhưng đã bao giờ, tôi bị bắt gặp đang trong tình trạng say xỉn quá đà và phải nhờ người khác dìu đỡ hay chưa?”.

Theo lời Âu Dương Chấn Hoa, ngày xảy ra sự cố, ông tụ tập ăn uống cùng gia đình và bạn bè. Mệt mỏi sau quá trình quay phim Always And Ever của TVB, tài tử quyết định uống một chút rượu để giải tỏa.

“Rồi tôi chợp mắt và dặn dò mọi người hãy đánh thức tôi sau một lúc. Nhưng rượu chảy xuống khí quản và tràn vào phổi. Vì thế, khi mọi người cố đánh thức tôi, tôi đã không thể thở được và sắc mặt trở nên tím tái”, ông kể.

Người thân và bạn bè vội vàng đưa Âu Dương Chấn Hoa vào bệnh viện. Thời điểm ấy, nam diễn viên đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Âu Dương Chấn Hoa thuật lại rằng trong lúc các bác sĩ cố gắng giành giật mạng sống cho ông, linh hồn tài tử dường như đã tách ra khỏi cơ thể. Sao phim Bằng chứng thép nhìn thấy chính mình nằm trên giường bệnh, còn bác sĩ kết luận ông đã tử vong.

Nam diễn viên đã chết lâm sàng vì cơn đột quỵ năm 2013, nhưng may mắn tỉnh lại và hồi phục.

Âu Dương Chấn Hoa hồi tưởng: “Các bác sĩ nói rằng tôi đã chết lâm sàng vào lúc rạng sáng, nhưng sau đó may mắn tỉnh lại. Khoảnh khắc kề cận cái chết ấy khiến tôi quyết định phải thay đổi bản thân, đối xử với chính mình và những người xung quanh tốt hơn. Bạn chỉ có một cuộc đời để sống. Và tôi biết, tôi phải trân trọng những gì mình đang có”.

Sức khỏe giảm sút sau cơn đột quỵ

Những năm qua, thể trạng của Âu Dương Chấn Hoa yếu dần. Cơn đột quỵ từ năm 2013 để lại hậu quả không hề nhỏ cho sức khỏe của nam diễn viên. Sau khi vượt qua bạo bệnh, ông vẫn thường xuyên vào bệnh viện tái khám.

Vì tuổi tác và sức khỏe không cho phép, ngôi sao 60 tuổi phải hạn chế đóng phim và tần suất tham gia các sự kiện giải trí. Âu Dương Chấn Hoa dành nhiều thời gian an hưởng tuổi già bên người vợ Phó Khiết Nhàn.

Sự cố năm xưa khiến sức khỏe của tài tử xuống cấp.



Dưới sự giúp đỡ của bà xã, ông tránh lạm dụng rượu và đồ uống có cồn, đồng thời, tập thể dục giữ gìn sức khỏe bằng cách động tác nhẹ nhàng. Âu Dương Chấn Hoa thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc tập luyện lên mạng xã hội để giao lưu với người hâm mộ.

Nam diễn viên chi khoản tiền lớn cho thực phẩm bổ dưỡng, nâng cao sức khỏe như huyết yến, đông trùng hạ thảo. Báo chí Hong Kong tiết lộ mỗi tháng, Âu Dương Chấn Hoa tiêu tốn khoảng 100.000 HKD (khoảng 13.000 USD ) để mua sắm đồ bổ.

“Anh cả” TVB trở lại sau 3 năm

Năm 2017, sau khi hoàn tất bộ phim My Ages Apart, Âu Dương Chấn Hoa không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ.

Năm ngoái, tài tử quyết định chọn dự án truyền hình Buddies Do Big Things (Đồng nghiệp làm chuyện lớn) để tái ngộ khán giả. Tác phẩm khai thác đề tài hình sự phá án - sở trường của Âu Dương Chấn Hoa, khai máy vào năm 2019, hoàn tất quay dựng trong năm nay.

Âu Dương Chấn Hoa trong hình ảnh "nhá hàng" phim Đồng nghiệp làm chuyện lớn.

Tháng 4/2020, tờ Jaynestars cho biết dù người hâm mộ hy vọng Âu Dương Chấn Hoa thường xuyên đóng phim hơn, nhưng khả năng này có lẽ không xảy ra. Nam diễn viên họ Âu đã chấm dứt hợp đồng với TVB từ lâu, cũng không tái ký thêm lần nào. Đồng nghiệp làm chuyện lớn rất có thể là dự án truyền hình cuối cùng của ông.

Âu Dương Chấn Hoa bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn thông qua loạt vai phụ sau khi hoàn thành Khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB năm 1982. Ngôi sao 60 tuổi từng là gương mặt vô danh, cho đến năm 1992, ông mới nổi tiếng với bộ phim Hồ sơ công lý. Kể từ đó, gần như tác phẩm truyền hình nào có tài tử tham gia đều đạt rating tốt. Tên tuổi Âu Dương Chấn Hoa gắn với biệt danh “người bảo chứng rating”, “anh cả”, “đại ca” TVB.

Bằng chứng thép 1 và 2 là loạt tác phẩm đình đám đưa danh tiếng Âu Dương Chấn Hoa vượt khỏi biên giới Hong Kong, cũng chứng minh mối duyên đặc biệt giữa nam diễn viên với thể loại phim hình sự, phá án. Vai Cao Ngạn Bác - chuyên gia pháp chứng uyên bác, nhạy bén là dấu mốc để đời của ông.

Ngoài ra, trong gần 40 năm diễn xuất, Âu Dương Chấn Hoa còn khẳng định thực lực qua nhiều tựa phim chất lượng như Oan gia kiếp trước, Mỹ vị thiên vương, Thăng Bình công chúa, Tứ đại tài tử, Nỗi lòng của cha, Những người bạn, Tình nghịch tam thế duyên…

Cao Ngạn Bác trong Bằng chứng thép 1, 2 là vai diễn để đời của Âu Dương Chấn Hoa.

Tài năng của ông không chỉ được giới chuyên môn Hong Kong công nhận, mà còn chinh phục các nhà phê bình ngoài nước. Tài tử từng nhận được một đề cử tại giải thưởng Emmy danh giá lần thứ 35 nhờ vai diễn Tề Hoan Sướng trong phim Cạm bẫy.

Tính tới thời điểm hiện tại, Âu Dương Chấn Hoa là nam diễn viên Hong Kong đầu tiên và duy nhất được đề cử tại Emmy - giải thưởng cao quý, được mệnh danh là Oscar của ngành công nghiệp truyền hình Mỹ.