Ẩu đả trong quán nhậu ở Bình Thuận, 1 người chết

Đại gia, trùm buôn lậu và nguyên cán bộ công an bị bắt vì rửa tiền

Những vụ rửa tiền liên quan các đại gia, trùm buôn lậu Mười Tường và 2 nguyên cán bộ Công an ở An Giang đã bị cơ quan công an phát hiện.