Ẩu đả, giật micro và những vụ việc gây tranh cãi ở MTV VMAs

Kanye West giật micro của Taylor Swift: Tại MTV VMAs 2009, Kanye West bất ngờ lên sân khấu cướp micro của Taylor sau khi cô được xướng tên nhận giải MV của năm cho You Belong With Me. Chồng cũ Kim Kardashian nói trước đám đông rằng Single Ladies của Beyoncé mới xứng đáng thắng giải hơn bất kỳ bản hit nào khác. Trong khoảnh khắc đó, Swift ngơ ngác, sốc đến không nói nên lời. Ảnh: Billboard.