Atome hợp tác Robins Department Store cho màn ra mắt tại Việt Nam

Mới đây, Atome - nền tảng thanh toán kỹ thuật số từ Singapore và Robins Department Store - hệ thống bán lẻ thương mại chính thức công bố hợp tác. Cả hai kỳ vọng mang đến giải pháp số hóa thị trường bán lẻ nhanh hơn và phù hợp với xu hướng mới.

Hai ông lớn trong lĩnh vực thanh toán và bán lẻ châu Á

Tại Việt Nam, Robins Department Store hiện diện nổi bật với diện tích lên đến 10.000 m2 tại TTTM Crescent Mall, quận 7, TP.HCM và Vincom Royal City, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Có tiền thân là một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất Thái Lan thuộc Tập đoàn Central Retail, Robins Department Store tại Việt Nam hoạt động với mô hình “Cửa hàng một điểm đến”, gồm hơn 200 nhãn hàng từ mỹ phẩm, thời trang, đồ dùng gia đình từ các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế như Dyson, Lancome, The Body Shop, Swarovski, Vascara,...

Với mặt hàng đa dạng cùng kinh nghiệm bán lẻ lâu năm của Tập đoàn Central, Robins là điểm mua sắm được người tiêu dùng Việt Nam tin dùng, đặc biệt với đối tượng người trẻ yêu thích sự trải nghiệm và có tiêu chuẩn cao về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc của sản phẩm.

Ông Tạ Xuân Thịnh - Tổng giám đốc Atome Việt Nam cùng bà Trần Thanh Trúc - đại diện Robins Việt Nam chụp ảnh lưu niệm đánh dấu màn hợp tác ra mắt tại Việt Nam.

Trong khi đó, Atome là một thành viên thuộc Tập đoàn Advance Intelligence Group. Doanh nghiệp phát triển trở thành nền tảng thanh toán hàng đầu châu Á với vùng phủ sóng rộng lớn trong khu vực. Hơn 2 năm ra mắt, Atome đã trở thành đối tác của hơn 10.000 thương hiệu, bao gồm Zalora, Sephora, Agoda, Shein, Zara, Marks & Spencer, Charles & Keith, Aldo, Furla và Pandora...

Đến Việt Nam, Atome hợp tác với hơn 100 nhà bán lẻ và thương hiệu hàng đầu như MAP ( Zara, Massimo, Pull&Bear, Stradivarius), MMA (Planet Sports, Champion, New Era, Birkenstock), Index Living Mall, Hoa Sen Việt (The Face Shop), Sơn Kim Mode (Vera, Jockey), Converse, Ecco, Cole Haan, Shiseido, Bitis, Akemi Uchi, ALDO, Sociolla, Pierre Cardin, Peak Sport, House Of Luggage.

Sự hợp tác giữa hai ông lớn trong lĩnh vực thanh toán điện tử và bán lẻ thương mại được kỳ vọng mang đến cho người dùng Việt Nam nhiều lựa chọn chi tiêu thuận tiện hơn, cùng nhiều sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý.

Atome và Robins Department Store là những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ và thanh toán điện tử trong khu vực.

Cái bắt tay chính thức tại Việt Nam

Ông Trần Vinh Phước - Giám đốc Fashion & Go!Wow của Central Group - chia sẻ: “Kế hoạch hợp tác lần này với Atome sẽ tạo điều kiện cho thế hệ người tiêu dùng trẻ Việt Nam ưa thích công nghệ trải nghiệm xu hướng thanh toán nhanh chóng và thuận tiện. Điều này giúp tăng cường khả năng chi trả, nâng cao giá trị và phong cách của người dùng thông qua các thương hiệu, sản phẩm chất lượng”.

“Chúng tôi cũng tin rằng việc hợp tác của hai tên tuổi hàng đầu về phong cách sống sẽ thúc đẩy ngành bán lẻ tại Việt Nam phát triển. Bên cạnh đó, nền tảng công nghệ của Atome cũng mang đến phương thức mua sắm và thanh toán trực tuyến đang là xu hướng phổ biến trên toàn châu Á. Điều này cũng tạo cơ hội tăng tốc quá trình số hóa ngành thương mại bán lẻ tại Việt Nam”, ông nói thêm.

Ứng dụng thanh toán di động Atome chính thức có mặt tại Việt Nam và áp dụng thanh toán tại Robins Department Store.

Cũng trong sự kiện, khách hàng khi mua sắm tại Robins Department Store và lần đầu sử dụng dịch vụ Atome "Mua trước, trả sau" sẽ được tặng voucher khuyến mãi lên đến 50.000 đồng. Đồng thời, Atome cũng triển khai chương trình BA (Brand Ambassador) tại cửa hàng Robins nhằm hướng dẫn và mang lại trải nghiệm sử dụng dịch vụ tốt cho khách hàng.

Khách hàng nhận voucher khuyến mãi lên tới 50.000 đồng cho lần đầu mua hàng và sử dụng dịch vụ Atome tại cửa hàng Robins.

Ông Tạ Xuân Thịnh - Tổng giám đốc Atome Việt Nam - cho biết: “Cú bắt tay giữa Atome và Robins sẽ tạo điều kiện để thế hệ người tiêu dùng ưu tiên sử dụng thiết bị di động có khả năng tiếp cận thông minh hơn trong việc thanh toán. Với Atome, người dùng có thể mua sắm linh hoạt cũng như kiểm soát chi tiêu để quản lý tài chính tốt hơn, phục vụ cho đam mê, sở thích của mình”.