Atletico mơ vô địch nhờ điểm tựa Suarez

Khát khao và kinh nghiệm của chân sút người Uruguay là điểm khác biệt giúp Atletico Madrid nắm lợi thế trong cuộc đua La Liga mùa này.

Hai tuần trước, Luis Suarez đón sinh nhật lần thứ 34. Tuổi tác chính là một phần lý do ban lãnh đạo Barca tìm mọi cách đẩy anh rời Camp Nou. Họ tin rằng thời của Suarez đã hết.





Tuy nhiên, ở xứ Andalusia cuối tuần qua, Suarez lại cho người ta thấy đẳng cấp của một trung phong hàng đầu. Anh vẫn là một tiền đạo có hạng của bóng đá thế giới.

Lời khẳng định của Suarez

Suarez mở màn cho chiến thắng 4-2 của Atletico Madrid trước Cadiz tại La Liga cuối tuần qua. Ở khoảng cách hơn 27 m, tiền đạo người Uruguay sút phạt đẹp mắt. Ngày còn ở Ajax hay Liverpool, Suarez cũng chứng minh tài đá phạt.

“Trong thời gian dài tôi đá cho Barca, Leo Messi là người thực hiện các quả đá phạt”, Suarez nói. “Bây giờ thì tôi phải nắm bắt cơ hội. Khi một tiền đạo đang có phong độ cao, họ phải nắm lấy những cơ hội như quả đá phạt với Cadiz”.

Bàn thắng sút phạt đẹp mắt của Suarez vào lưới Cadiz ở La Liga cuối tuần qua. Ảnh: Getty.

Có thể xem như đó là một thông điệp khẳng định ngầm của Suarez. Anh đến Barca với vị thế hàng đầu, nhưng phải ra đi với nhiều chua chát. Suarez đã là một trung phong đẳng cấp thế giới trước khi đến Camp Nou.

Tại Barca, anh nhường đất diễn khá nhiều cho Messi. “Tôi luôn thi đấu vì tập thể”, Suarez nói. Trong giai đoạn cuối tại Barca, Suarez bị chê không còn đủ đẳng cấp đá chính cho CLB xứ Catalonia.

Những gì Suarez đang thể hiện tại Atletico cho thấy sự khác biệt. HLV Diego Simeone coi tân binh từ Barca là chân sút số 1 trên hàng công. Các đồng đội trao cho Suarez cơ hội đá phạt, thực hiện phạt đền.

Sau khi ghi bàn từ quả phạt hơn 27 m, Suarez hoàn tất cú đúp vào lưới Cadiz với pha sút penalty ở hiệp 2. Cựu tiền đạo Liverpool đã có 14 bàn thắng tại La Liga mùa này. Anh dẫn đầu danh sách vua phá lưới, hơn người xếp thứ hai Messi 2 bàn.

Suarez và Atletico đang thắng thế trước Messi và Barca. Với Suarez, Atletico trở thành đội bóng có hàng công tốt thứ hai tại La Liga cho đến lúc này. Đội bóng của HLV Simeone ghi 40 bàn sau 19 trận. Barca có 41 bàn sau 20 trận.

Từ một đội bóng giỏi thủ hơn công, Atletico mùa này đã thay đổi. Suarez là một trong những nguyên nhân cho sự lột xác đó. So với Messi, tiền đạo người Uruguay thi đấu hiệu quả hơn hẳn trong vai trò tiền đạo. Suarez thi đấu ít hơn Messi (1221 so với 1653 phút), sút ít hơn (51 lần so với 104 lần).

Bản năng ghi bàn của Suarez vẫn còn đó. Tiền đạo người Uruguay thậm chí thổi một luồng gió mới vào hàng công Atletico. Mùa trước, khả năng săn bàn của các tiền đạo là vấn đề khiến Simeone đau đầu. Mùa này, mọi thứ tốt đến mức bất ngờ.

Ở tuổi 34, Suarez có thể chậm chạp hơn. Tuy nhiên, khát khao ghi bàn mạnh mẽ cùng môi trường thi đấu tối ưu giúp anh ghi nhiều bàn. Những tổn thương Suarez nhận ở Barca chỉ khiến chân sút khao khát thể hiện mình hơn.

Xưa nay, Suarez luôn nổi tiếng với bản năng và ý chí thi đấu mạnh mẽ. Suarez là mẫu cầu thủ sẵn sàng bất chấp mọi thứ để chiến thắng. Anh khác Antoine Griezmann, mẫu cầu thủ có phần đỏm dáng và là một phần nguyên khiến Suarez phải ra đi.

Cho đến lúc này của mùa giải, Suarez, Simeone và Atletico là sự kết hợp hoàn hảo. Suarez thăng hoa. Atletico đứng vững ở ngôi đầu La Liga với 10 điểm hơn đội xếp thứ hai Barca, trong khi thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Người hâm mộ Atletico giờ bắt đầu mơ về chức vô địch. Mùa giải 2020/21 này có thể là cơ hội lớn nhất để họ tái hiện kỳ tích 7 năm trước.

Suarez là điểm khác biệt lớn trên hàng công của Atletico Madrid mùa này. Ảnh: Getty.

Atletico mơ về chức vô địch

Ngày Suarez ra đi, Messi gọi quyết định đó của BLĐ Barca là “điên rồ”. Chủ tịch Atletico Enrique tin ông quá may mắn khi chiêu mộ được Suarez từ tay Barca. “Cậu ấy là tiền đạo hay nhất châu Âu”, Cerezo nói.

Nhiều năm trước, Sir Alex Ferguson từng đòi kiện Gabriel Heinze ra tòa chỉ để ngăn hậu vệ người Argentina đến Liverpool. Bán cầu thủ cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp luôn là một quyết định đầy rủi ro.

Cựu chủ tịch Josep Bartomeu và các cộng sự tiếp tục cho người ta thấy, những quyết định về mặt thể thao của họ đã hủy hoại Barca như thế nào. Lần đầu tiên trong lịch sử đội bóng, Atletico giành được 50 điểm sau 19 vòng đấu La Liga. Khi Atletico vô địch La Liga mùa 2013/14, họ cũng không đạt được số điểm đó sau nửa mùa giải.

Mùa này đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu tại La Liga của Simeone. Họ dâng cao đội hình, chịu sút và áp sát khung thành đối thủ nhiều hơn.

Trong vài mùa giải đã qua, Atletico không tiếc tiền mua tiền đạo. Họ chi 127 triệu euro cho Joao Felix, 72 triệu euro mua Thomas Lemar. Mùa này, họ mua Alvaro Morata với giá 35 triệu euro, Yannick Carrasco với giá 27 triệu euro.

Và tất nhiên, Atletico cũng không ngại nới trần quỹ lương để ký hợp đồng với Suarez. HLV Simeone hiểu để vô địch một giải đấu đường dài như La Liga, Atletico cần điều chỉnh lối chơi thiên về phòng ngự của mình.

Khi Atletico lần đầu soán ngôi đầu bảng của Real Sociedad vài tháng trước, HLV Simeone đã nói nhiều về nhiệt huyết và tinh thần thi đấu của các học trò. Tinh thần và sự đoàn kết luôn là điểm mạnh của Atletico.

Điều đó trái ngược hẳn với Barca hay Real Madrid, hai ứng viên khác đang gặp nhiều vấn đề trong phòng thay đồ. Mùa giải chỉ mới đi được một nửa chặng đường, nhưng khoảng cách 10 điểm kèm một trận chưa đấu của Atletico, với Real và Barca rõ ràng đủ khiến họ an tâm.

Simeone tất nhiên luôn cẩn trọng. Mỗi một vòng đấu với ông luôn là một trận chiến. Atletico phải tính từng trận một. Việc đội bóng ngoài Real và Barca vô địch La Liga luôn là bất ngờ lớn.

Ở Tây Ban Nha, Atletico dẫu sao cũng không có tiềm lực và vị thế bằng Real hay Barca. Tuy nhiên, sự có mặt của Suarez ở mùa này giống như một điểm tựa, liều thuốc đẩy Atletico tiến bước dài trong cuộc đua vô địch La Liga.