Atlantic ra mắt bình nước nóng công nghệ mới

Atlantic vừa ra mắt bình nước nóng công nghệ mới. Ngoài công nghệ thông minh cùng tính năng an toàn khi sử dụng, sản phẩm mới này còn là phụ kiện tô điểm không gian sống.

Thời tiết chuyển mùa cũng là lúc thị trường máy nóng lạnh bắt đầu sôi động. Là thương hiệu đến từ Pháp, bình nước nóng Atlantic gồm dòng Neo Max, Neo Lite và Neo Plus hứa hẹn trở thành sản phẩm được các gia đình Việt ưa chuộng. Dưới đây là những ưu điểm của thiết bị máy nóng lạnh Atlantic.

Chống giật, chống bỏng

Bình nóng lạnh Atlantic đáp ứng tiêu chuẩn châu Âu về an toàn điện và bảo vệ người dùng. Dòng sản phẩm Neo Max được tích hợp hệ thống chống giật ELCB, Thermostat, chống quá nhiệt và chống cháy khô.

Ngoài ra, nhà sản xuất Atlantic còn nghiên cứu kỹ lưỡng về nhiệt độ tối đa của nước để bảo vệ an toàn cho người sử dụng. Cụ thể, mức nhiệt độ tối đa của nước sẽ ở ngưỡng 75 độ C, giảm khả năng gây bỏng khi vô tình tiếp xúc.

Khách hàng tìm hiểu dòng sản phẩm Neo Max.

Công nghệ thông minh

Các sản phẩm bình nóng lạnh thông thường được áp dụng công nghệ làm nóng nước với điện trở bằng thép, đồng. Công nghệ này mang đến nhiều tiện lợi cho sinh hoạt và vệ sinh, nhưng có nguy cơ tạo kết tủa gây hư hại lòng bình, bị bám vôi gây lãng phí điện, dễ hư hỏng điện trở, tiềm ẩn nguy hiểm khi sử dụng.

Trên bình nóng lạnh Atlantic, công nghệ Steatite với điện trở sứ ceramic được bọc trong ống thép tráng ken kim cương sẽ giúp điện và nước tách biệt, an toàn hơn so với điện trở từ đồng, thép. Bên cạnh đó, nhiệt độ/cm2 trên bề mặt ống thép tráng men kim cương thấp hơn so với điện trở đồng, làm giảm kết tủa trong nước, chống bám vôi, không gây hại lòng bình.

Nhiệt độ/cm2 trên bề mặt ống thép của bình nóng lạnh Atlantic thấp hơn so với điện trở đồng.

Thiết kế trang nhã

Một điểm đặc biệt ở bình nóng lạnh Atlantic là thiết kế sang trọng. Không chỉ phát triển công nghệ, thương hiệu còn chú trọng thiết kế của sản phẩm.

Lấy cảm hứng từ những món thời trang cao cấp của kinh đô Paris, các nhà thiết kế người Pháp biến bình nóng lạnh Atlantic thành món phụ kiện tô điểm cho không gian sống. Thiết kế sản phẩm gây ấn tượng với tông trắng nhám thể hiện sự đơn giản của phương Tây, hay màu đen bóng huyền bí phương Đông, điểm thêm đường nét mạ vàng giúp sản phẩm toát lên vẻ sang trọng.

Trong tháng 9, Tập đoàn Groupe Atlantic Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới với quy mô lớn trải dài các tỉnh từ Vinh - Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Hạ Long - Quảng Ninh.

Sau buổi ra mắt, Atlantic cũng như Công ty Groupe Atlantic Việt Nam đã để lại dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. Các đơn hàng đầu tiên được chốt cho thấy sự tin tưởng và quan tâm từ phía khách hàng. Ngày 10/10, sự kiện đã diễn ra ở Hà Nam, tiếp đó là Phú Thọ vào ngày 12/10.

Ông Borislav Naskov Radenkov -Tổng giám đốc Groupe Atlantic Vietnam.

Tại sự kiện, ông Borislav Naskov Radenkov -Tổng giám đốc Groupe Atlantic Vietnam - chia sẻ: “Chúng tôi nhận thức được nhu cầu sử dụng bình nóng lạnh tại Việt Nam tăng cao. Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thiết bị làm nóng nước, Atlantic mang đến Việt Nam công nghệ điện trở sứ Steatite”.

Tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm, một nhà kinh doanh bình nước nóng kỳ vọng dòng sản phẩm Neo Max với công nghệ điện trở sứ Steatite có thể tạo nên đột phá trong lĩnh vực bình nước nóng. “Chúng tôi rất hào hứng khi Atlantic tung ra một sản phẩm độc đáo như vậy”, vị này nhận định.