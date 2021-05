Asiana Plaza - nơi chứng kiến những cuộc hẹn trăm năm

Sau thời gian hoạt động, Asiana Plaza Tân Phú để lại nhiều ấn tượng trong vai trò “người kể chuyện”, bảo chứng từng cột mốc yêu và cưới.

“All we need is love”, tất cả những gì chúng ta cần là một tình yêu. Và mỗi tình yêu là một hành trình chứa đựng nhiều cảm xúc làm cho cuộc sống trở nên màu sắc.

Hành trình yêu và cưới từ góc nhìn thương hiệu Asiana Plaza

Ở mỗi cột mốc, bạn có thể bất giác mỉm cười nhớ lại những khoảnh khắc lãng mạn, cảm xúc vui vẻ trong ngày đầu gặp mặt, từng ánh mắt, nụ cười hay cả những tình huống éo le. Trải qua khó khăn, thử thách, giận hờn, bạn sẽ đi đến cuộc hẹn trăm năm.Đôi khi, xúc cảm không thể lưu giữ bằng ngôn từ hay trí nhớ, nhưng địa điểm, tấm ảnh ghi dấu cột mốc sẽ đóng vai “người kể chuyện” đáng tin.

Video - Không gian sang trọng tại Asiana Plaza Tân Phú Lấy thông điệp “Tự truyện của những giấc mơ” định hình cá tính, Asiana Plaza hướng đến trở thành người đồng hành cùng kế hoạch cưới trong mơ.

Thương hiệu và nền tảng của Asiana Plaza xây dựng dựa trên hình tượng cuốn tự truyện, đồng hành từng chương hạnh phúc của đời người. Trong câu chuyện yêu và cưới, trung tâm hướng đến vai trò kiến tạo và lưu trữ những khoảnh khắc đắt giá của các cặp đôi.

Asiana Plaza Tân Phú chứng kiến những nàng dâu xinh đẹp bước vào lễ đường.

Cách tiếp cận và xây dựng trên đã tạo nên sự khác biệt trong nhận diện thương hiệu Asiana Plaza. Không gian cưới mới mẻ sơn phết gam màu của xu hướng, đồng thời làm sống lại giá trị thơ mộng, lãng mạn đậm chất cổ điển cho các cặp đôi.

Cú hích trong bức tranh thị trường cưới

Việc Asiana Plaza Tân Phú hướng đến cột mốc sự kiện cưới thứ 1.000 thời gian tới thể hiện bước tiến lớn của thương hiệu. Từ khi ấp ủ đến dấu ấn hữu hình là quá trình kết hợp của nghệ thuật kiến trúc và hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp.

Bối cảnh giàu chi tiết, nối tiếp nhau bằng mái vòm, hoa văn khảm trần, đèn chùm nguy nga.

Một trong những yếu tố thúc đẩy quyết định cưới của các cặp đôi khi đặt chân đến đây là không gian nhiều chi tiết tinh xảo, sang trọng. Thoát khỏi thiên hướng tối giản, gãy gọn như nhiều trung tâm khác, Asiana Plaza Tân Phú mang đến bối cảnh giàu chi tiết, nối tiếp nhau bằng mái vòm, hoa văn khảm trần, đèn chùm nguy nga cổ điển, vật liệu gỗ, đá marble, kim loại sáng bóng. 8 sảnh tiệc mang âm sắc riêng về vị trí và kiến trúc. Sự trau chuốt này giúp các cặp đôi không cần đầu tư quá nhiều vào trang trí để lấp đầy khung cảnh.

Các cặp đôi có thể cá nhân hóa trải nghiệm lễ cưới bằng một trong 8 không gian được tạo hình bắt mắt.

Nắm bắt tinh thần công trình muốn hướng đến, đội ngũ vận hành Asiana Plaza áp dụng hệ thống dịch vụ tương xứng. Trung tâm mang đến các bộ thực đơn đa dạng, những món ăn có sự pha trộn của nhiều nền văn hóa trên thế giới tạo điểm nhấn độc đáo. Đây là trải nghiệm ẩm thực thời thượng thường thấy ở những nhà hàng tiệc cưới 5 sao.

Nguồn nguyên liệu hảo hạng, hứa hẹn thuyết phục cả thực khách khó tính, tạo nên trải nghiệm cao cấp với mức chi phí đám cưới ­hợp lý. Ngoài ra, Asiana Plaza có đội ngũ điều phối hỗ trợ tận tâm giai đoạn tư vấn - hoạch định - triển khai, giảm tải gánh nặng và giúp buổi tiệc suôn sẻ.

Ẩm thực cưới tinh tế, thanh lịch cho cặp đôi hiện đại với chi phí hợp lý.

Các cặp đôi có thể chia sẻ khoảnh khắc gặp nhau và hành trình viết lên giấc mơ cưới trong cuộc thi ảnh “Our love - Ngày ấy và bây giờ”. Không chỉ lưu giữ, lan tỏa tình yêu, bạn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng. Thời hạn gửi bài thi từ 6/5 đến 16/5. Xem chi tiết để tham gia và theo dõi kết quả trên fanpage Asiana Plaza Tân Phú.