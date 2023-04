Asian School tiếp tục ghi dấu ấn trong kỳ thi học sinh giỏi TP.HCM

Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 năm học 2022-2023, học sinh trường Quốc tế Á Châu (Asian School) tiếp tục ghi dấu ấn khi “rinh” về nhiều giải cao ở các môn học.

Mới đây, theo công bố từ Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM, học sinh trường Quốc tế Á Châu đã mang về 9 giải, bao gồm 1 giải nhì môn Địa lý, 1 giải nhì môn Ngữ văn, 3 giải nhì môn Tiếng Anh, 2 giải ba môn Tiếng Anh, 1 giải ba môn Lịch sử và 1 giải ba môn Sinh học.

Trong đó có những cái tên quen thuộc với nhiều thành tích nổi bật và từng được Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM tuyên dương. Có thể kể đến Nguyễn Lê Cát Quyên (giải ba môn Tiếng Anh) từng giành huy chương vàng cuộc thi Olympic tháng 4 TP.HCM mở rộng môn Tiếng Anh năm 2020, đạt chứng chỉ IELTS 8.5 và không ít giải thưởng trong các cuộc thi về nghệ thuật, tranh biện.

Hay em Nguyễn Từ Nhật Khang (giải nhì môn Tiếng Anh) trước đó cũng đạt được giải nhì khi tham gia kỳ thi học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 9 năm học 2019-2020. Em đồng thời là chủ nhân của huy chương vàng cuộc thi Olympic THCS 2019 môn Tiếng Anh, đạt 640/677 TOEFL ITP và 63/100 điểm trong kỳ thi Toán Quốc tế AMC 10/12.

Nguyễn Lê Cát Quyên (phải) cùng Nguyễn Từ Nhật Khang (trái) nhận danh hiệu “Học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác” từ Sở GD&ĐT TP.HCM.

Trong những năm qua, học sinh trường Quốc tế Á Châu liên tục ghi dấu ấn nổi bật, mang về nhiều giải thưởng thể thao, nghệ thuật, năng khiếu. Tính đến năm 2022, trường có 777 giải học sinh giỏi, 776 giải thể thao cấp quận và thành phố.

Bên cạnh những giải thưởng đạt được trong học tập, học sinh Asian School còn giữ thành tích tốt với tỷ lệ tốt nghiệp 100% qua các năm, tỷ lệ học sinh được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT nhờ có các chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP… luôn ở mức cao. Trong kỳ thi năm 2022, tỷ lệ này đạt 94%, trong đó có hơn 17% học sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên và nhiều em đạt IELTS từ 8.0.

Học sinh Asian School không ngừng ghi dấu ấn nổi bật trên hành trình chinh phục tri thức.

Sau khi tốt nghiệp, với lợi thế là nền tảng tiếng Anh vững chắc, hơn 2.803 học sinh Asian School đã chuyển tiếp du học thành công đến 492 trường ở 22 quốc gia thuộc 4 châu lục. Các thế hệ học sinh của trường liên tục giành được học bổng và đỗ vào những trường đại học danh tiếng thế giới như Harvard, Yale, UC Berkeley, UCLA, UC Davis, UC Irvine, Santa Clara University, Aalto University, University of British Columbia, University of Cambridge, National University of Singapore…

Học sinh của Asian School được trang bị kỹ năng, tri thức cần thiết để tiếp tục học tập ở các đại học trong và ngoài nước.

Những thành tích nổi bật trên là chứng minh cho chiến lược phát triển đúng đắn mà nhà trường đề ra trong những năm qua. Tại Asian School, học sinh được thụ hưởng môi trường học tập chất lượng tiêu chuẩn quốc tế để phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ, từ đó trở thành những công dân toàn cầu năng động, sáng tạo, tự tin và hội nhập.

Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu (GAIE) gồm các thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (Asian School), Viện Nghiên cứu Châu Á (IAS) và trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), được xem là hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế từ tiểu học, trung học đến đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học uy tín tại Việt Nam.

Trường Quốc tế Á Châu là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, đào tạo chương trình của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam cùng chương trình tiếng Anh quốc tế theo chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và Common Core State Standards (Mỹ), đang thực hiện chương trình kiểm định chất lượng giáo dục của Hội đồng các trường Quốc tế (CIS) - Anh Quốc. Để biết thêm thông tin chi tiết về trường Quốc tế Á Châu, độc giả truy cập tại đây.