AS Monaco đối đầu LDLC Asvel - trận đấu tìm niềm tự hào bóng rổ Pháp

Cuộc đối đầu của 2 đội bóng nước Pháp tại giải bóng rổ Turkish Airlines EuroLeague sẽ được tường thuật trực tiếp trên FPT Play vào 1h ngày 27/11.

Sau khi AS Monaco giành được quyền thăng hạng từ 7DAYS Euro Cup để lên chơi tại Turkish Airlines EuroLeague năm nay, họ còn cùng LDLC Asvel đại diện cho bóng rổ nước Pháp trên sân đấu châu lục.

Cuộc so tài của 2 đại diện nước Pháp này là trận đấu được quan tâm nhất tại vòng đấu thứ 12 của Turkish Airlines EuroLeague 2021-2022. Cả hai đều đặt đại bản doanh tại Pháp và cùng nhau tham gia giải bóng rổ quốc nội VĐQG Pháp LNB Pro A, giải Cúp Quốc gia Pháp LNB Pro A Leaders Cup.

LDLC Asvel là đội bóng giàu thành tích nhất giải VĐQG Pháp.

LDLC Asvel là CLB nổi tiếng với thành tích đáng ngưỡng mộ: 20 lần lên ngôi tại LNB Pro A và 1 lần vô địch LNB Pro A Leaders Cup. Sức mạnh, tính truyền thống và hình ảnh của LDLC Asvel đã tạo nên nét văn hóa thể thao khác biệt so với phần còn lại của nền bóng rổ xứ lục lăng.

Trong khi đó, với chỉ vỏn vẹn 3 lần được chạm tay vào chiếc cúp vô địch của LNB Pro A Leaders Cup, AS Monaco giống như một chàng David bé nhỏ nếu đem ra so sánh với đối thủ. Tuy nhiên, trên phương diện là đội tới từ công quốc Monaco nhỏ bé, AS Monaco chính là niềm tự hào địa phương.

AS Monaco là chú ngựa ô nổi tiếng của nền bóng rổ châu Âu.

Cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng này cũng là lần đầu Turkish Airlines EuroLeague có một cặp đấu đến từ nước Pháp trong hơn một thập kỷ qua. Lần gần nhất họ gặp nhau tại cúp châu Âu là ở giải Korac Cup mùa 74-75. Những yếu tố khách quan ấy đủ để biến trận đấu này trở nên nóng bỏng và căng thẳng hơn rất nhiều.

Hiện cả 2 đội bóng AS Monaco và LDLC Asvel đều sở hữu những cầu thủ được cả nền bóng rổ châu Âu thèm khát. Bên phía AS Monaco có Mike James ở vị trí PG. Với LDLC Asvel, Elie Okobo chính là đầu tàu ghi điểm.

Mike James (áo đỏ) là cầu thủ chuyền bóng nổi tiếng của AS Monaco.

Mùa năm nay, Mike đang có trung bình 13,5 điểm/trận. Bên kia chiến tuyến, Elie Okobo đang dẫn đầu danh sách ghi điểm của Turkish Airlines EuroLeague mùa này với trung bình 19,6 điểm và là mối hiểm họa cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là Mike James đang thi đấu trong vai trò playmaker khá nhiều từ đầu giải tới giờ, nên sự hiệu quả trong những cú ném quyết định của anh là không cao.

Elie Okobo đang ghi dấu với trung bình 19,6 điểm/trận tại mùa giải năm nay.

AS Monaco hiện là đội bóng ghi nhiều điểm nhất giải với trung bình 81,1 điểm/trận. Đội bóng rất đồng đều trong việc ghi điểm từ nhiều vị trí trên sân. Họ sẽ phải đối đầu với một LDLC Asvel đang rất mạnh trong việc triển khai ném 3 điểm.

Với việc LDLC Asvel đạt tỷ lệ ném 3 điểm thành công toàn đội là 39,1% và hiệu suất ném trung bình là 49,6%, đội bóng này hoàn toàn có thể triển khai các tình huống ném ở góc 0 độ sở trường của hậu vệ. AS Monaco cần phải chơi áp sát khu vực 3 điểm, ngăn các tình huống nhận bóng của dàn shooting guard đối thủ.