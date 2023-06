Arsenal tiến sát 'bom tấn' người Anh đắt giá nhất lịch sử

West Ham vừa chấp thuận lời đề nghị trị giá 105 triệu bảng, đã bao gồm phụ phí, của Arsenal dành cho Declan Rice.

Sky Sports, Guardian, ESPN và hàng loạt đầu báo lớn đã xác nhận thông tin này. Lúc này, đôi bên chỉ còn đàm phán về tiến trình thanh toán phí chuyển nhượng. Arsenal đề nghị trả khoản phí chuyển nhượng trong 4 năm còn West Ham muốn đối tác cùng thành phố đẩy nhanh tiến độ chi trả.

Về phía Rice, cầu thủ người Anh đã thống nhất điều khoản cá nhân với Arsenal từ lâu và chỉ còn chờ kết quả đàm phán giữa hai CLB.

Rice đã nhận đề nghị từ Bayern nhưng anh chỉ muốn tiếp tục sự nghiệp tại Anh, cụ thể là London.

Với tổng giá trị hợp đồng 105 triệu bảng, Rice sẽ trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất lịch sử, phá kỷ lục của Jack Grealish khi anh đầu quân cho Man City vào hè 2021 (100 triệu bảng) đồng thời trở thành cầu thủ có phí chuyển nhượng trăm triệu euro đầu tiên của Arsenal. Ngoài ra, thương vụ này còn cân bằng kỷ lục chuyển nhượng của Chelsea khi "The Blues" bỏ ra 105 triệu bảng để mua Enzo Fernandez từ Benfica.

Trước đó, Arsenal đã hai lần hỏi mua Rice, lần lượt với giá 80 và 90 triệu bảng nhưng đều bị từ chối. Cách đây ít ngày, Man City cũng bất ngờ nhảy vào và đưa ra đề nghị ngang với Arsenal, chỉ khác là họ sẽ trả 80 triệu bảng phí chuyển nhượng + 10 triệu phụ phí trong khi Arsenal trả 75 triệu bảng phí chuyển nhượng +15 triệu phụ phí.

Dù vậy, West Ham vẫn kiên quyết và chỉ để Rice rời đi với mức giá 100 triệu bảng trở lên. Sau khi Man City rút lui, Arsenal đã phải nâng giá lên 105 triệu bảng và ngay lập tức thuyết phục được "Búa tạ".

Mùa 2022/23, Rice ra sân 50 trận. Anh ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo cho West Ham, được Who Scored chấm trung bình 7 điểm. So với mùa 2021/22, phong độ của Rice không thuyết phục bằng, do đó giá trị chuyển nhượng cũng suy giảm. Ngôi sao 24 tuổi chơi hơn 200 trận tại Premier League, được đánh giá nằm trong top 3 tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League hiện tại.

