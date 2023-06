Arsenal tiến sát bom tấn giá 100 triệu bảng

Arsenal một mình một ngựa trong cuộc đua giành chữ ký nhà ĐKVĐ Conference League, Declan Rice.

Declan Rice là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Arsenal.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Bayern Munich đã rút lui trong cuộc đua giành chữ ký của Declan Rice khi biết tin cầu thủ người Anh muốn tiếp tục sự nghiệp tại quê nhà, cụ thể hơn là tại London. Lúc này, đội bóng duy nhất dành sự quan tâm cho Rice là Arsenal.

"Thomas Tuchel là một người hâm mộ của Rice nhưng vụ chuyển nhượng với Bayern sẽ không thể xảy ra. Arsenal sẽ sớm gửi đề nghị chính thức đến West Ham. 'Pháo thủ' cũng tự tin đạt thỏa thuận về điều khoản cá nhân với Rice", nhà báo Romano cho biết.

Sau khi vô địch Conference League và giúp West Ham trụ hạng, Rice đã thông báo với ban lãnh đạo West Ham về ý định rời đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu Champions League. Hợp đồng của tiền vệ trung tâm sinh năm 1999 còn thời hạn đến hết mùa 2024/25. Do đó, West Ham không thể hét giá "trên trời" như kỳ chuyển nhượng hè 2022. Theo các nguồn tin ở Anh, West Ham sẽ chấp nhận bán ngôi sao số một với giá khoảng 100 triệu bảng.

Một năm trước, "The Hammers" từng hét giá 150 triệu bảng cho Rice, khiến Chelsea, MU và Rice chùn chân trong thương vụ này.

Mùa 2022/23, Rice ra sân 50 trận. Anh ghi 5 bàn và có 4 kiến tạo cho West Ham, được Who Scored chấm trung bình 7 điểm cả mùa giải. So với mùa 2021/22, phong độ của Rice không thuyết phục bằng, do đó giá trị chuyển nhượng cũng suy giảm. Ngôi sao 24 tuổi đã chơi hơn 200 trận tại Premier League, được đánh giá trong top 3 tiền vệ phòng ngự hay nhất Premier League hiện tại.

