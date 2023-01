Arsenal chiêu mộ thành công Jorginho

The Athletic xác nhận Chelsea đồng ý bán Jorginho cho Arsenal với giá 12 triệu bảng.

Jorginho chia tay Chelsea để gia nhập Arsenal.

Jorginho rời sân Stamford Bridge trước khi hợp đồng hết hạn 6 tháng. Tiền vệ người Italy sẽ ký vào bản giao kèo kéo dài tới tháng 6/2024 kèm điều khoản gia hạn thêm một năm.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn tất. Nhà báo này thông tin thêm tiền vệ sinh năm 1991 sẽ có mặt tại đại bản doanh của Arsenal trong hôm nay (31/1) để tiến hành kiểm tra y tế và hoàn tất vụ chuyển nhượng trước hạn chót phiên chợ giữa mùa.

"Pháo thủ" chuyển sang theo đuổi Jorginho sau khi không thuyết phục được Brighton bán Moises Caicedo. CLB chủ sân Emirates đưa ra hai lời đề nghị lần lượt trị giá 60 triệu bảng và 70 triệu bảng nhưng đều không thành công.

Dù vậy, HLV Mikel Arteta cũng rất kết phong cách chơi bóng của Jorginho. Kinh nghiệm, khả năng chuyền bóng và điều tiết lối chơi của nhà vô địch EURO 2020 hứa hẹn giúp ích nhiều cho Arsenal trong cuộc chiến Premier League mùa này.

Cá nhân Jorginho cũng sớm có kế hoạch chia tay Chelsea suốt thời gian qua. Cựu tiền vệ Napoli không được đáp ứng mức lương như mong đợi nên từ chối gia hạn hợp đồng. Cập bến Emirates, Jorginho có thể đạt được mức thu nhập kỳ vọng.

Hiện tại, Arsenal "lột xác" mạnh mẽ và thách thức nhà vô địch thường trực Manchester City. CLB chủ sân Emirates sở hữu dàn cầu thủ trẻ trung và đồng đều. Triết lý bóng đá của HLV Mikel Arteta được định hình rõ ràng sau vài năm áp dụng và ông gặt hái thành quả khi giúp đội bóng dẫn đầu Premier League tính đến thời điểm này.

Arsenal vươn mình và thay thế Liverpool, trở thành kẻ thách thức Man City cho ngôi vô địch giải đấu cấp cao nhất nước Anh.

