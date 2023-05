Arnold Schwarzenegger thừa nhận vụ ngoại tình khiến hôn nhân tan vỡ

Hollywood Reporter đưa tin loạt phim tài liệu dài ba phần, Arnold, ghi lại thành công trong sự nghiệp thể hình, con đường diễn xuất và cuộc hôn nhân sóng gió của Arnold Schwarzenegger với Maria Shriver, sắp được phát hành trên nền tảng trực tuyến.

Trong đoạn giới thiệu ngày 10/5, Schwarzenegger nói: "Mọi người sẽ nhớ đến những thành công của tôi và họ cũng không quên tôi từng thất bại như thế nào". Ông ám chỉ vụ ngoại tình chấn động năm xưa đã khiến tình cảm với Shriver tan vỡ.

"Lùm xùm đó gây khó khăn cho hôn nhân của tôi, cho mối quan hệ giữa tôi và các con. Tôi đã gây ra đủ nỗi đau cho gia đình mình rồi. Tôi sẽ phải sống với nó đến hết đời", ngôi sao gạo cội chia sẻ thêm.

Schwarzenegger và bà Shriver kết hôn năm 1986 và có 4 người con. Tới năm 2011, Shriver quyết định đệ đơn ly hôn sau khi bê bối chồng mình bí mật có con riêng với người giúp việc Mildred Baena bị phanh phui. Họ chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2021.

Theo TMZ, Schwarzenegger và Shriver có thỏa thuận giải quyết ly hôn phức tạp. Hàng loạt vấn đề phát sinh trong lúc phân chia tài sản, trong đó có phân chia bất động sản hậu ly hôn.

Dư luận chĩa mũi dùi vào tài tử Kẻ hủy diệt khi biết ông che giấu sự thật mình là cha ruột Joseph Baena suốt 15 năm. Trong khi đó, Mildred Baena - người từng giúp việc cho gia đình - luôn khẳng định đứa bé là con của cô với chồng cũ Rogelio Baena cho đến năm 2011.

Sự giống nhau đến bất ngờ giữa Arnold Schwarzenegger và Joseph Baena khiến Maria Shriver nghi ngờ và điều tra. Cuối cùng, Mildred thừa nhận quan hệ huyết thống giữa hai người với NBC News.

Hiện tại, mối quan hệ giữa Schwarzenegger và vợ cũ không còn căng thẳng. Ông cũng chia sẻ rằng Baena là đứa con ông rất đỗi tự hào.

