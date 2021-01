Armie Hammer bị bạn gái cũ tố có hành vi bạo dâm

Ngày 13/1, người đẹp Courtney Vucekovich gửi thư điện tử đến các báo Hollywood để kể về tình cũ là nam diễn viên Armie Hammer.

Trong thư, Courtney Vucekovich kể gặp tài tử Call Me By Your Name hồi tháng 6/2020 thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Cả hai nhanh chóng phát triển mối quan hệ thành tình yêu.

"Anh ấy quyến rũ, mãnh liệt. Khi đã bắt đầu trò chuyện, Armie tỏ ra khá hung dữ nhưng không phải kiểu bạo lực, mà là sự kích dục trong lời nói", Vucekovich cho hay.

Ấn tượng ban đầu của cô về Hammer là cách sống tình cảm, giúp người đối diện thấy an toàn khi ở bên. Nhưng dần dà, mọi ý định đen tối ở tài tử dần được bộc lộ.

"Anh ấy bị ám ảnh bởi tôi và tôi bắt đầu thấy điều gì đó không ổn. Điều này càng ngày càng nghiêm trọng, khiến tôi phải thốt lên 'Cái quái gì vậy?'. Tôi vừa hiểu được ý nghĩa của từ 'lovebomb' (một dạng nỗ lực để gây ảnh hưởng đến một người bằng cách thể hiện sự chú ý và tình cảm) và chính xác là thứ anh ấy làm", Courtney Vucekovich nói.

Courtney Vucekovich thời còn hẹn hò với tài tử Hollywood. Ảnh: Courtney Vucekovich.

Trong email, người đẹp 30 tuổi tố Call Me By Your Name có nhân cách cuồng loạn, kỳ quái. Vucekovich kể Hammer muốn bẻ xương sườn và bắt cô làm nô lệ tình dục cho anh. Vucekovich thậm chí công bố bức thư được cho là tài tử người Mỹ đã viết, với nội dung: "Anh sẽ cắn em".

"Armie nói rõ từ đầu rằng anh ta thích kiểu BDSM (quan hệ bạo dâm, khổ dâm). Armie thích nói từ 'nô lệ' và bắt tôi phải phục tùng theo. Nhưng tất nhiên tôi đã không làm chuyện kinh tởm đó", Vucekovich nhấn mạnh.

Trải qua 4 tháng yêu, Vucekovich quyết định chia tay vì quá sợ hãi bạn trai. Cô kể đã phải đăng ký khóa trị liệu tâm lý 30 ngày để ổn định lại tinh thần.

Chia sẻ của Vucekovich lập tức "gây bão" trên Twitter, Instagram. Trước đó, mạng xã hội đã lan truyền nhiều bức ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện biến thái được cho là của Hammer cùng những phụ nữ khác.

Theo báo Anh, các tin nhắn diễn ra từ năm 2016 đến tháng 2/2020, khoảng thời gian mà Hammer vẫn còn là chồng với Elizabeth Chambers.

Elizabeth Chambers được tiết lộ sau khi đọc báo cũng cảm thấy rất sốc. Hiện, cô chưa muốn lên tiếng về ồn ào của chồng cũ.

Trong khi đó, Paige Lorenze, một tình cũ khác của nam diễn viên, cũng ấn ý việc trải qua cảm giác tương tự. Cô viết: "Có ai biết một nhà trị liệu giỏi không?".

Nam diễn viên ly hôn Elizabeth Chambers hồi tháng 7/2020. Ảnh: Los Angeles Times.

Trước nhiều luồng thông tin trái chiều, Armie đã lên tiếng phủ nhận. Anh nói: "Tôi định không phản hồi về thông tin nhảm nhí này, nhưng trước cuộc tấn công trực tuyến tàn nhẫn và giả mạo chống lại mình, tôi muốn nói rõ rằng tôi không thể có lòng dạ bỏ lại những đứa con của mình để đi quay phim suốt 4 tháng ở Cộng hòa Dominica".