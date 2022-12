'Arithmophobia' khiến bạn khó học toán

Arithmophobia không được công nhận là một tình trạng riêng biệt nhưng được coi là một dạng ám ảnh cụ thể.

Arithmophobia /əˌrɪθməˈfəʊbɪə/ (danh từ): Nỗi sợ các con số

Định nghĩa:

Arithmophobia là chứng sợ những con số cực độ. Những người mắc arithmophobia có thể cảm thấy sợ tất cả con số hoặc chỉ sợ những con số cụ thể.

Nỗi sợ các con số có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng làm toán. Tuy nhiên, nếu chỉ sợ những con số lớn, bạn bạn vẫn có thể làm những phép tính cơ bản.

Arithmophobia không được công nhận là một tình trạng riêng biệt để bác sĩ sử dụng, chẩn đoán tình trạng sức khỏe tâm thần. Nhưng nó được coi là một dạng ám ảnh cụ thể.

Những trường hợp sợ những con số cụ thể như 4, 13, 666 thường xuất phát từ sự mê tín hoặc ám ảnh tôn giáo. Ví dụ, nỗi sợ số 13 (gọi là triskaidekaphobia) xuất phát từ Cơ đốc giáo và các nền văn hóa khác. Một số người đặc biệt sợ thứ 6 ngày 13 vì cho rằng đây là một ngày không may mắn, nỗi sợ này được gọi là paraskevidekatriaphobia.

Trong nhiều nền văn hóa phương Tây, 666 cũng là một con số gây sợ hãi vì đây được cho là con số của quái vật. Trong khi đó, ở châu Á, số 4 lại là số cấm kỵ vì đồng âm với từ "chết".

Đến nay, khoa học chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng gây ra chứng sợ những con số. Một số yếu tố có thể góp phần vào sự "phát triển" của nỗi sợ này bao gồm: Di truyền (nếu gia đình có người mắc chứng rối loạn lo âu), gặp các vấn đề sức khỏe tâm thần khác (ví dụ rối loạn lo âu lan tỏa), có trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ liên quan các con số (ví dụ bị lo mắng hoặc bắt nạt vì học kém môn Toán).

Ứng dụng của arithmophobia trong tiếng Anh:

- Statements like ‘math is hard, you will fail if you do not study’ often do worse than helping the child, triggering arithmophobia

Dịch: Những lời như "Toán khó, con sẽ trượt nếu không học" thường gây hại thay vì giúp trẻ, thậm chí gây ra chứng sợ những con số.

- In cases of arithmophobia, it may be imagining doing tasks involving that number in real life, and then working your way up to actually performing these tasks.

Dịch: Trong trường hợp mắc chứng sợ những con số, bạn có thể tưởng tượng mình đang làm các nhiệm vụ liên quan con số đó trong đời thực, sau đó tìm cách thực hiện theo phương pháp của riêng mình.