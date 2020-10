Ariana Grande lấy cảm hứng từ bạn trai cho album mới

Trong đĩa nhạc mới mang tên “Positions”, Ariana Grande đem đến cho khán giả những ca khúc về tình yêu, dục vọng được lấy cảm hứng từ Dalton Gomez - bạn trai cô.

Ngày 30/10, Belfast Telegraph đưa tin Ariana Grande ra mắt bài hát có nhiều rủi ro nhất mang tên 34+35 thuộc album Positions.

Nữ ca sĩ mới phát hành album phòng thu thứ sáu mang tên Positions - đĩa nhạc mới nhất kể từ sau thành công của Thank U, Next (2019).

Với album mới, Ariana Grande trình làng những bài hát về tình yêu, dục vọng lấy cảm hứng từ Dalton Gomez - bạn trai của cô, một nhân viên bất động sản ở Los Angeles (Mỹ).

Sản phẩm âm nhạc lần này của Grande gồm 14 nhạc phẩm, trong đó có ba ca khúc kết hợp là Motive (với Doja Cat), Off the Table (với The Weeknd) và Safety Net (với Ty Dolla $ign). Theo Grande, 34+35 được coi là ca khúc nhạy cảm nhất khi có ca từ xoay quanh dục vọng. Trước đó, mở đầu album là Shut Up - nhạc phẩm nhắm đến những người từng chỉ trích cô.

Hầu hết ca khúc trong Positions đều mang sắc thái vui tươi. Chỉ riêng Off the Table kết hợp với The Weeknd là khác biệt. Ca khúc nhắc lại mối tình quá khứ giữa Ariana Grande với bạn trai cũ Mac Miller - người đã qua đời vì sốc thuốc hồi 2018.

Hôm 23/10, nữ ca sĩ cho ra mắt MV Positions - đĩa đơn mở đường cho toàn bộ album. Sản phẩm hiện được số đông khán giả và giới phê bình dành cho nhiều lời ngợi khen.

Ariana Grande (sinh năm 1993) là nữ nghệ sĩ có nhiều ca khúc xuất hiện cùng lúc nhất trong Top 40 của Billboard Hot 100 (11 ca khúc trong album Thank U, Next). Cùng đàn chị Beyoncé, họ là những nghệ sĩ nữ hiếm hoi có tất cả bài hát trong một album đồng thời xuất hiện trên Billboard Hot 100.

Đầu năm 2020, Ariana Grande có hai màn kết hợp ấn tượng với Lady Gaga trong Rain on Me và Justin Bieber với Stuck with U.