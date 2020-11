Ariana Grande được khen ngợi với ‘34+35’

Số đông khán giả cho rằng “34+35” của Ariana Grande truyền cho họ nhiều năng lượng tích cực. Thậm chí, có người cảm thấy bớt âu lo, trầm cảm sau khi theo dõi MV.

Ariana Grande mới tung ra MV 34+35 với phần hình ảnh mang dáng dấp của các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trong đó, nữ ca sĩ đóng vai một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm công nghệ cao, rồi biến thành một nữ robot (fembot) như trong phim Austin Powers.

Theo NME, MV của Ariana Grande giúp khán giả tìm thấy nguồn năng lượng tích cực. Trên Twitter, một khán giả viết: “34+35 thực sự đã giúp đỡ tôi. Tôi có những nỗi khổ không thể gọi thành tên bởi chứng âu lo và trầm cảm. Theo dõi MV, những suy nghĩ tiêu cực như tan biến”.

Ariana Grande vừa hóa thân thành bác sĩ, vừa là robot trong MV mới. Ảnh: Billboard.

Trang Mirror nhận xét: “MV 34+35 như giúp người xem thoát khỏi hiện thực tàn khốc. Đó là một tác phẩm nghệ thuật. Nó giống như món quà đầu tiên nhân dịp Giáng Sinh. Ariana Grande đã có một sản phẩm ấn tượng”.

34+35 là đĩa đơn thứ hai trong album phòng thu thứ 6 - Positions - của Ariana Grande. Ca khúc nói về tình yêu và dục vọng. Ari từng chia sẻ chính Dalton Gomez - bạn trai hiện tại của cô - là người truyền cảm hứng cho nhạc phẩm.

Lyrics của 34+35 xoay quanh những dục vọng của một cô gái khi đang yêu. Ảnh: Popsugar

Trong MV, Ariana Grande cùng đồng nghiệp miệt mài chế tạo robot, nhưng cỗ máy gặp trục trặc, chỉ nằm im. Đến cuối, người máy Ari hoạt động, biến chính các nhà khoa học thành fembot gợi cảm.

Album Positions của Grande gồm 14 nhạc phẩm, trong đó có ba ca khúc kết hợp là Motive (với Doja Cat), Off the Table (với The Weeknd) và Safety Net (với Ty Dolla $ign). Theo nữ ca sĩ, 34+35 là ca khúc nhạy cảm nhất khi có ca từ xoay quanh dục vọng. Trước đó, mở đầu album là đĩa đơn Shut Up - nhạc phẩm nhắm đến những người từng chỉ trích Ari.