Ariana Grande có 55 hình xăm trên cơ thể

Sử dụng thực phẩm hữu cơ: Khác với những màn trình diễn bốc lửa trên sân khấu, thực tế ngoài đời Ariana Grande là người ăn chay trường. Nữ ca sĩ chính thức theo đuổi lối sống thuần chay từ năm 2013. Cô được biết đến là khách hàng thân thiết của Whole Foods - công ty chuyên cung cấp thực phẩm hữu cơ đắt đỏ. Giọng ca Rain On Me thường xuyên được nhìn thấy có mặt ở đây để mua hàng.