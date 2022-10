Ariana Grande bán ngôi nhà từng là nơi làm đám cưới

Ariana Grande là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Mỹ với các bản hit nổi tiếng như Into You, No Tears Left To Cry, Bang Bang. Cô từng là huấn luyện viên trong chương trình truyền hình nổi tiếng “The Voice” năm 2021. Theo Daily Mail, năm 2021, cô gây bất ngờ với người hâm mộ vì thông báo đã tổ chức một buổi lễ kết hôn ấm cúng và riêng tư với Dalton Gomez tại Porter House. Ảnh: Village Properties.