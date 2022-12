Argentina vô địch World Cup sau loạt luân lưu

Ở trận chung kết, Argentina gây bất ngờ khi rũ bỏ lối chơi nhún nhường từng thể hiện trước Croatia để dâng cao đội hình gây áp lực lên hàng thủ Pháp ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau quãng thời gian dưỡng thương, Angel Di Maria kịp trở lại để ra sân từ đầu. "Thiên thần" ngay lập tức trở thành nhân tố giúp nhà ĐKVĐ Nam Mỹ tạo khác biệt.

Cựu sao PSG trở thành trung tâm của những đợt tấn công của Argentina. Tốc độ và khả năng rê dắt của Di Maria khiến Kounde và Dembele không dám dâng quá vạch giữa sân.

Ưu thế của "Albicelestes" được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 23. Nỗ lực đột phá của Di Maria khiến Dembele rơi vào bẫy. Tác động đầy non nớt của cầu thủ đang khoác áo Barcelona buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền.

Từ cự ly 11 m, Messi bước lên và không mắc sai lầm để mở tỷ số. Trước giải đấu, số bàn tại vòng knock-out tại World Cup của Messi là con số 0. Giờ đây, anh đã có đến 5 bàn.

Bàn thua không đáng có khiến ý đồ chơi phòng ngự của Pháp đổ bể. Đại diện châu Âu dồn lên tấn công và dính vào bẫy phản công được Argentina giăng sẵn. Chỉ với 2 đường chuyền từ sân nhà, bóng đã được đưa đến vị trí của Mac Allister bên cánh phải.

Cầu thủ đang khoác áo Brighton chuyền ngang vừa tầm để Di Maria dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Messi không trực tiếp ghi bàn nhưng vẫn góp công với đường chuyền điệu nghệ, xé toang hàng thủ Pháp.

Argentina càng chơi càng hay, trong khi Pháp tỏ rõ sự bế tắc. Trong hiệp một, Kylian Mbappe, niềm hy vọng số một của "Les Bleus" chỉ chạm bóng vỏn vẹn 11 lần, thấp nhất trên sân. HLV Didier Deschamps phải thay 2 người khi hiệp một còn chưa kết thúc. Muani, Thuram vào thay Giroud, Dembele nhưng cũng chỉ để lại nỗi thất vọng.

Sang hiệp hai, Argentina lùi toàn bộ đội hình về sân nhà. Hàng tiền vệ của đại diện Nam Mỹ pressing tốt để chia cắt hoàn toàn Kylian Mbappe và Antoine Griezmann với đồng đội. Pháp cầm bóng nhiều hơn (61%) nhưng sức ép họ tạo ra về phía khung thành đối thủ là con số 0.

Khoảng 20 phút cuối, lối chơi áp sát cường độ cao khiến thể lực của Argentina sa sút. Đây cũng là lúc sức trẻ và đẳng cấp của Mbappe lên tiếng. Chân sút sinh năm 1998 khiến CĐV và giới chuyên môn ngả mũ với 2 bàn thắng chỉ trong 95 giây.

Phút 80, Otamendi mắc lỗi khiến Argentina chịu phạt đền. Mbappe tung cú đá tự tin vào góc xa. Emiliano Martinez đã chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua. Chỉ 95 giây sau, Mbappe khiến số đông CĐV Argentina tại sân Lusail chết lặng với tình huống bắt volley đẳng cấp sau đường chuyền của Thuram. Martinez bất lực và chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Những phút cuối của hiệp hai, Argentina cố gắng vùng lên và suýt có bàn thắng thứ 3 sau cú sút xa của Messi. Tuy nhiên, Lloris đã chơi tập trung để giúp Pháp tránh bàn thua, đồng thời kéo đối thủ vào loạt hiệp phụ.

Ưu thế về thể lực giúp Pháp giành quyền kiểm soát thế trận. Ở thời điểm Argentina gặp khó, HLV Scaloni lại cho thấy sự cao tay khi tung Lautaro Martinez vào sân. Sức càn lướt của "El Toro" giúp đại diện Nam Mỹ làm được điều họ không thể ở quãng thời gian trước, đó là xuyên phá phòng tuyến của Pháp. Phút 109, Lautaro sút căng từ cự ly gần khiến Lloris không thể bắt dính. Messi có mặt đúng lúc để đá bồi, nâng tỷ số lên 3-2 cho Argentina.

Messi gọi, Mbappe tiếp tục trả lời. Phút 118, ngôi sao 23 tuổi kiếm được quả phạt đền và thực hiện thành công để hoàn tất hat-trick khó tin, qua đó một lần nữa tước đi lợi thế dẫn bàn của Argentina.

Tỷ số 3-3 được giữ nguyên cho đến hết hiệp phụ thứ 2. Pháp và Argentina phải giải quyết thắng thua bằng loạt luân lưu. Emiliano Martinez một lần nữa sắm vai người hùng.

Sau pha cứu thua xuất thần ở phút 120+3, thủ thành đang khoác áo Aston Villa tiếp tục tỏa sáng để cản cú sút luân lưu của Kingsley Coman. Trước áp lực quá lớn, Tchouameni cũng thực hiện hỏng ở lượt tiếp theo. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Argentina lại cho thấy bản lĩnh trong từng cú đá. Chung cuộc, đại diện Nam Mỹ giành thắng lợi 4-2 trong loạt luân lưu để vô địch World Cup sau 36 năm chờ đợi.

