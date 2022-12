Argentina vào bán kết World Cup sau loạt luân lưu

Trước đối thủ mạnh đến từ châu Âu, Argentina nhập cuộc thận trọng với đội hình lùi khá thấp. Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ chỉ chủ động áp sát khi đối thủ đưa bóng qua vạch giữa sân.

Như thường lệ, Lionel Messi vẫn là trung tâm trong những đợt lên bóng của "Albiceleste". Siêu sao sinh năm 1987 thường xuyên bị hai, thậm chí ba cầu thủ áo cam, theo sát nhưng vẫn tạo khác biệt bằng một pha xử lý đẳng cấp.

Phút 35, Messi có bóng ở trung lộ. Anh rê dắt để kéo Nathan Ake khỏi vị trí trước khi thực hiện pha chọc khe xé toang hàng thủ Hà Lan. Nahuel Molina bất ngờ xâm nhập vùng cấm rồi tung cú dứt điểm hạ thủ môn Andries Noppert, mở tỷ số.

Sau khi ghi bàn, Argentina tiếp tục triển khai lối chơi rình rập. Hàng thủ chắc chắn với bộ ba Martinez, Romero và Otamendi khiến các mũi tấn công của Hà Lan tê liệt. "Cơn lốc màu da cam" chỉ biết trông chờ vào những tình huống cố định hướng đến cái đầu của Virgil van Dijk. Trung vệ sinh năm 1991 cũng không thể gây khó khăn cho khung thành của Emiliano Martinez. Trong cả hiệp một, Hà Lan chỉ có vỏn vẹn một cú sút là pha đưa bóng đi hết biên ngang của Steven Bergwijn.

Thế trận ở hiệp hai được giữ nguyên. Hà Lan vẫn bất lực trước hàng phòng ngự nhiều lớp của Argentina. HLV Louis van Gaal cố gắng đưa ra những điều chỉnh như tung Luuk De Jong, Wout Weghorst, những cầu thủ chuyên đánh đầu vào sân. Ở phía đối diện, hàng thủ 5 người giăng ngang của Argentina không cho Hà Lan khoảng trống ở hai biên để thực hiện quả tạt.

"Oranje" loay hoay ở giữa sân để rồi trả giá bởi sai lầm cá nhân nơi hàng thủ. Phút 73, Denzel Dumfries phạm lỗi non nớt với Marcos Acuna trong vùng cấm. Trọng tài chính Antonio Mateu Lahoz ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ cự ly 11 m, Messi chịu sức ép nhưng vẫn tung cú đá tự tin vào góc xa, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Những phút cuối, Hà Lan không còn lựa chọn ngoài việc dâng cao và chơi với ba "ngọn hải đăng" De Jong, Weghorst, Van Dijk trên hàng công. Nỗ lực nhồi bóng vào từ hai biên giúp thầy trò HLV Louis van Gaal có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 83 sau pha đánh đầu hiểm hóc của Weghorst.

Sau khi thủng lưới, Argentina làm đủ mọi cách để câu kéo thời gian bao gồm cả việc gây hấn với đối thủ hay cố tình phạm lỗi để nhận thẻ.

Phút 90+10, khi CĐV Nam Mỹ, trong đó có các huyền thoại như Juan Sebastian Veron, Javier Zanetti trên khán đài VIP đã đứng dậy ăn mừng chiến thắng, trọng tài chính Lahoz lại cho Hà Lan hưởng quả đá phạt.

Hàng thủ Argentina dành sự tập trung để bắt một pha bóng bổng nhưng họ hoàn toàn bị động khi "Oranje" bất ngờ thực hiện một đường chuyền tầm thấp đến vị trí của Weghorst. Tiền đạo sinh năm 1992 tì đè loại Enzo Fernandez trước khi xoay người dứt điểm, gỡ hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng của Messi cùng đồng đội.

Argentina để thủng lưới khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây và phải bước vào hiệp phụ. Phút 114, cơ hội bằng vàng mở ra trước mắt Lautaro Martinez. Tuy nhiên, cú sút cận thành của "El Toro" lại đưa bóng đi trúng người Van Dijk. Ít phút sau, cú sút xa của Enzo hạ được Noppert nhưng bóng lại tìm đến cột. Tỷ số 2-2 được giữ nguyên cho đến hết 120 phút.

Ở loạt luân lưu, Emiliano Martinez một lần nữa chứng tỏ khả năng bắt phạt đền khi cản cú sút đầu tiên của Van Dijk và thứ hai của Steven Berghuis.

Ở lượt thứ 4, khi tỷ số là 3-2, Enzo Fernandez bỏ lỡ cơ hội kết liễu Hà Lan. Tuy nhiên, Lautaro Martinez đã làm thay công việc của đồng đội trẻ ở lượt sút thứ 5. Cú đá chuẩn xác của "El Toro" giúp nhà vô địch Nam Mỹ giành chiến thắng 4-3 đầy kịch tính ở loạt "đấu súng".

Messi cùng đồng đội vào bán kết gặp Croatia. Trận đấu này diễn ra lúc 2h rạng sáng ngày 14/12 (giờ Hà Nội) trên sân Lusail.

Di Maria từng nhận nhiều kỳ vọng khi đầu quân cho MU vào hè 2014. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina không thể thích nghi tại Anh. "Thiên thần" tháo chạy khỏi Old Trafford chỉ sau một mùa giải và lấy lý do "bị Van Gaal bắt chơi ở quá nhiều vị trí".

Messi ra mắt World Cup khi mới 19 tuổi. 16 năm sau, anh đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển Argentina tại cúp thế giới. Hiện tại, "El Pulga" đã có 9 bàn và chỉ kém một so với thành tích của huyền thoại Gabriel Batistuta.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

