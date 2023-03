Argentina muốn thay Indonesia trở thành chủ nhà U20 World Cup

Truyền thông Argentina đưa tin liên đoàn bóng đá nước này (AFA) đề nghị trở thành nước chủ nhà U20 World Cup với FIFA.

“Mặc dù FIFA chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng có khả năng giải đấu sẽ được tổ chức ở một quốc gia khác. Nhận thức được điều này, AFA đề xuất Argentina làm chủ nhà U20 World Cup nếu như Indonesia bị tước quyền đăng cai”, Infobae cho biết.

Trong khi đó, Ole tỏ ra háo hức khi đăng tải bài viết với dòng tít: “Liệu Argentina có thể trở thành chủ nhà của U20 World Cup?”.

Theo báo chí Argentina, nếu đất nước xứ tango trở thành chủ nhà U20 World Cup 2023, đội U20 của họ sẽ thế chỗ của U20 Indonesia để thi đấu ở vòng chung kết.

U20 Argentina bị loại ngay từ giai đoạn một của vòng loại khu vực Nam Mỹ. Javier Mascherano dẫn dắt U20 Argentina tại vòng loại và sau khi đội bóng có kết quả gây thất vọng, cựu cầu thủ 38 tuổi quyết định ra đi.

Infobae cho biết AFA hy vọng sẽ trở thành chủ nhà U20 World Cup và giải đấu này sẽ giúp họ quảng bá hình ảnh trong việc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030. Hiện Argentina hợp tác với Uruguay, Paraguay và Chile với mục tiêu trở thành chủ nhà khi World Cup tròn 100 tuổi.

Hôm qua, các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Indonesia lo ngại rằng FIFA có thể hủy bỏ giải đấu mà xứ vạn đảo đăng cai. Hôm 25/3, FIFA bất ngờ thông báo về việc hủy lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023 mà không nói rõ lý do. Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, Erick Thohir đang cố gắng để giúp đất nước của mình tiếp tục tổ chức U20 World Cup 2023.

Giải đấu này dự kiến diễn ra từ 20/5-11/6/2023 với sự tham gia của 24 đội bóng và các trận đấu được tổ chức tại 6 sân vận động. Với tư cách là chủ nhà, U20 Indonesia nghiễm nhiên có mặt ở vòng chung kết mà không phải đá vòng loại.

