Argentina lên tiếng sau cuộc diễu hành hỗn loạn chào đón Messi

“Mục tiêu là bảo vệ các cầu thủ - không phải vì họ sẽ bị tổn hại, mà vì điều đó sẽ có ích khi rất nhiều người cố gắng đến gần họ", Bộ trưởng An ninh Argentina Aníbal Fernández cho biết khi đề cập đến việc kết thúc sớm cuộc diễu hành ngày 20/12, AP đưa tin ngày 21/12.

Trong khi đó, Tổng thống Alberto Fernández nói rằng “nếu (mọi người) thấy niềm hạnh phúc trên đường phố, mục tiêu đã hoàn thành”.

Nhiều người suy đoán rằng Rosario, thành phố lớn thứ ba của Argentina, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm riêng cho người hùng Messi. Nhưng sau sự hỗn loạn ở Buenos Aires - nơi hàng triệu người tràn ra đường háo hức muốn nhìn thấy đội tuyển quốc gia - quan chức nhấn mạnh các cầu thủ muốn nghỉ ngơi.

Sau những ngày hoạt động sôi nổi, đội trưởng Lionel Messi và hầu hết thành viên khác gần như không xuất hiện trước công chúng. Họ dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

Vào ngày 20/12, đội tuyển Argentina diễu hành trên chiếc xe buýt mui trần từ trụ sở Hiệp hội bóng đá nước này đến Obelisk - địa danh mang tính biểu tượng của thành phố Buenos Aires. Ông Fernández đã sớm cảnh báo rằng đó là sai lầm.

"Nhìn vào những bức ảnh, giống như đặt một chiếc xe buýt ở giữa (đám đông) và họ sẽ kẹt ở đó trong 6 ngày”, ông Fernández nói.

Theo kế hoạch ban đầu, chiếc xe buýt chở các cầu thủ sẽ đi 74 km, nhưng sau khi đi hết 12 km trong 4 giờ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, các cầu thủ đã được chuyển lên trực thăng.

Một số tai nạn cũng xảy ra trong ngày chào đón những người hùng của Argentina. Trong đó, một cổ động viên 24 tuổi đã không qua khỏi cơn nguy kịch sau khi bị rơi từ mái nhà khi đang ăn mừng, theo Nexofin.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019