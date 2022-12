Argentina được cổ vũ như đá trên sân nhà tại World Cup 2022

Trong trận bán kết giữa Argentina và Hà Lan hôm 10/12, khán đài được phủ kín bởi sắc xanh và trắng. Hình ảnh chụp từ trên cao cho thấy màu cam đặc trưng của các cổ động viên Hà Lan chỉ xuất hiện trên một góc nhỏ sân vận động.

Các địa điểm thi đấu bóng đá ở Argentina nổi tiếng với sự cuồng nhiệt của cổ động viên. Những sân vận động mang tính biểu tượng của Buenos Aires như La Bombonera hay Estadio Monumental vô cùng náo nhiệt khi có trận đấu lớn.

Cảnh tượng này thường xuyên được tái hiện trên các sân vận động của Doha, nơi hàng chục nghìn cổ động viên Argentina đem đến thứ màu sắc và âm thanh đặc trưng của mình.

Argentina đã chơi 3 trận trên sân vận động Lusail. Trận bán kết của "La Albiceleste" và Croatia cũng diễn ra trên sân vận động có sức chứa gần 90.000 khán giả này.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Messi và các đồng đội đều nán lại sân rất lâu để chia sẻ khoảnh khắc đầy cảm xúc với những người ủng hộ đội bóng.

"Chúng tôi muốn tận hưởng những giây phút này với cổ động viên ở đây và cả ở Argentina, nơi mọi người đều đang phấn khích", Messi nói sau chiến thắng trong trận tứ kết với Hà Lan.

Theo đại sứ quán Argentina ở Qatar, khoảng 35.000 đến 40.000 fan, một trong những nhóm cổ động viên nước ngoài lớn nhất tại giải đấu, đã tới World Cup để ủng hộ đội tuyển.

"Argentina là một trong những đội đang được ủng hộ hết mình ở đây", David Trezeguet, cựu tiền đạo người Pháp gốc Argentina, cho biết.

Mỗi khi Argentina giành chiến thắng tại World Cup, các cầu thủ lặp đi lặp lại điệp khúc rằng họ đang chơi cho "45 triệu đồng bào của mình".

"Những gì tôi làm là vì 45 triệu người dân Argentina. Mọi người đang trải qua một giai đoạn kinh tế tồi tệ. Mang lại niềm vui cho mọi người là điều tốt nhất mà tôi có thể làm vào lúc này", thủ môn Emiliano Martinez của Argentina cho biết.

Trezeguet tin rằng mối quan hệ giữa các cầu thủ Argentina và những cổ động viên đã được hun đúc bởi cuộc khủng hoảng kinh tế đang tàn phá đất nước, nơi lạm phát đã tăng vọt.

"Ký ức đầu tiên của tôi về đội tuyển Argentina là ở Mexico năm 1986. Hồi đó thật điên rồ, nhưng không bằng bây giờ. Tình hình kinh tế xã hội ở Argentina lúc này khiến sự ủng hộ dành cho đội bóng trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết", Trezeguet nói.

Người hâm mộ "La Albiceleste" tại World Cup 2022 có thể đến từ khắp nơi trên thế giới.

Karan Agarwal, người đã đi từ Jaipur ở Ấn Độ đến Qatar để xem Argentina thi đấu tại World Cup 2022, nói: "Messi thật sự quá tuyệt vời. Bạn không thể học kỹ năng của anh ấy ngay cả trong những học viện bóng đá tốt nhất thế giới. Tài năng đó là thiên bẩm".

Agarwal lớn lên ở Ấn Độ và trở thành cổ động viên của Argentina vì huyền thoại Diego Maradona. Giờ đây, anh nhìn thấy hình ảnh của Maradona ở ngôi sao bóng đá kiêm đội trưởng Lionel Messi.

"Mỗi lần nhìn thấy Messi, tôi lại nhớ đến Maradona. Bất cứ ai yêu bóng đá đều yêu thích Messi", anh nói với chất giọng đã khàn đi, sau khi reo hò ăn mừng chiến thắng nhọc nhằn của Argentina trước Hà Lan trên chấm phạt đền.

"Còn ai khác có thể làm điều đó ngoài Messi?", Agarwal đề cập đến đường chuyền dẫn tới bàn thắng đầu tiên của Argentina vào lưới Hà Lan.

Hani Albashir, người hâm mộ đến từ Saudi Arabia, cũng đến Qatar để theo dõi tất cả trận đấu của "La Albiceleste".

"Tôi ủng hộ Argentina vì cách họ thi đấu. Họ làm cho bóng đá trở nên đơn giản và rất tự nhiên. Messi và các đồng đội đã chơi thứ bóng đá quyến rũ".

Còn Jasim Jamal, đến từ Ấn Độ, nói rằng anh sẽ không bao giờ quên trận tứ kết hôm 10/12.

"Đó là một đêm tôi sẽ không bao giờ quên. Argentina không chỉ chơi bóng đá, họ đem đến cảm xúc cho bạn. Về khoản này, không đội nào có thể sánh bằng", Jamal chia sẻ.

Bây giờ, Jamal sẽ làm bất cứ điều gì để có được tấm vé xem trận bán kết. "Cơ hội này không có nhiều", anh nói.

Argentina đối mặt với Croatia, đội đã loại Brazil ở trận tứ kết, để giành chiếc vé đầu tiên vào chung kết. Những người hâm mộ "La Albiceleste" ở Lusail tin rằng đội bóng Nam Mỹ chắc chắn sẽ có suất chơi trận cuối cùng.

"Khi có Messi trong đội, mọi thứ đều có thể xảy ra", Albashir, cổ động viên Saudi Arabia, nói.

