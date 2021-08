‘Aquaman’ Jason Momoa và Emilia Clarke hội ngộ

Gắn bó với nhau qua "Game of Thrones", Jason Momoa và Emilia Clarke từng vướng tin hẹn hò. Nhưng sự thật họ chỉ là bạn thân.

Ngày 15/8, People đưa tin Jason Momoa và Emilia Clarke cùng xuất hiện trong tiệc sinh nhật sớm một tháng của nhà đồng sáng tạo series ăn khách Game of Thrones.

Trên mạng xã hội, hai diễn viên chia sẻ hình ảnh thân thiết. "Em là một người tuyệt vời, quý mến em mãi mãi" - Momoa chú thích trong khoảnh khắc được Clarke ngồi vào lòng.

Anh cũng nhắc đến sợi dây chuyền "Moon of my life" mà Clarke đeo trong Game of Thrones như để hồi tưởng về bộ phim.

Jason Momoa và Emilia Clarke không giữ khoảng cách trong ngày tái ngộ. Ảnh: Jason Momoa.

Ở hình ảnh khác, Momoa còn nhấc bổng "Mẹ rồng". Chỉ vài tiếng đăng tải, bài đăng có hơn 2,2 triệu lượt thích và hàng nghìn bình luận. Người hâm mộ tỏ ra thích thú trước màn tái ngộ của cặp sao.

"Thật tuyệt vời. Đây là bộ đôi tôi yêu thích nhất trong phim", "Tôi luôn nghĩ rằng họ sẽ là một đôi ăn ý trên màn ảnh", "Vợ Jason chắc không ghen khi xem loạt ảnh này"... là bình luận của dân mạng.

Trong series Game of Thrones phát sóng từ 2011-2019, Jason Momoa thủ vai thủ lĩnh Khal Drogo, người có mối quan hệ đặc biệt với mẹ rồng Daenerys Targaryen (Emilia Clarke đóng).

Ở những tập đầu, phân cảnh Drogo cưỡng hiếp Targaryen làm dấy lên nhiều tranh cãi về vấn đề tấn công tình dục, đối xử tàn nhẫn với phụ nữ. Trả lời New York Times, Momoa giải thích: "Điều quan trọng là tôi phải khắc họa được hình ảnh thủ lĩnh Drogo. Rất khó để thực hiện phân cảnh đó. Tuy nhiên, đó chỉ là nhân vật, không liên quan đến cuộc sống của tôi".

Trong khi Clarke kể đàn anh chăm sóc cô rất ân cần khi đóng cảnh nóng. "Jason thường xuyên hỏi han tôi có thoải mái không? Anh thậm chí còn nhờ ê-kíp lấy giúp tôi chiếc áo choàng khi thấy tôi đang run lên vì lạnh", cô nói.

Hai diễn viên trong một cảnh của Game of Thrones. Ảnh: Syfy.

Clarke thừa nhận 8 mùa tham gia Game of Thrones đã chiếm lấy toàn bộ thời gian trong quá trình trưởng thành của cô. Dù vậy, nữ diễn viên cảm ơn về những trải nghiệm và thành công mà bộ phim đã mang lại.

Ngay trước khi phần cuối ra mắt vào tháng 5/2019, Clarke đăng bài viết chào tạm biệt nhân vật Daenerys.