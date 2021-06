‘Aquaman and the Lost Kingdom’ có phản diện mới

Hậu truyện của phim siêu anh hùng “Aquaman” nhiều khả năng sẽ dẫn dắt khán giả chu du qua hai vương quốc dưới lòng đại dương.

Ngày 28/6 vừa qua, bộ phim siêu anh hùng Aquaman and the Lost Kingdom đã chính thức bấm máy. Thông tin được đạo diễn James Wan kỷ niệm bằng một bức ảnh hậu trường đăng trên Instagram cá nhân.

Theo trang Inverse, bức ảnh chụp bảng quay phim dựng giữa hang băng của Wan có thể ngầm tiết lộ với khán giả chân tướng phản diện chính trong bộ phim.

Bức ảnh hậu trường Aquaman and the Lost Kingdom được James Wan chia sẻ kèm mô tả "Ngày quay đầu tiên". Ảnh: Creepypuppet.

Trong ảnh, nhan đề tạm của Aquaman and the Lost Kingdom, được sử dụng trong quá tình sản xuất, là Necrus. Necrus cũng là tên của một thành phố dưới lòng đại dương từng xuất hiện trong truyện tranh DC.

Nơi này do một thủ lĩnh tàn bạo tên Mongo trị vì. Gã nuôi lòng thù hận với tất cả sự sống phía bên trên mặt nước, tin rằng họ không được phép đặt chân xuống biển.

Mongo không nằm trong nhóm phản diện khét tiếng bậc nhất vũ trụ siêu anh hùng DC, tương tự Necrus. Tuy nhiên, từ bức ảnh của James Wan, cả Necrus và Mongo khả năng cao sẽ cùng hiện diện trong Aquaman and the Lost Kingdom. Dự đoán càng có thêm cơ sở khi trên trang sách, giữa Necrus và Atlantis từng nổ ra chiến tranh.

Trong bài viết, Inverse cũng nhấn mạnh Warner Bros. vẫn chưa xác nhận vai diễn mà Pilou Asbæk - ngôi sao của series Game of Thrones - sẽ đảm nhận trong Aquaman and the Lost Kingdom. Do đó, không loại trừ khả năng Asbæk sẽ được giao vai phản diện Mongo. Nếu vậy, hậu truyện của Aquaman sẽ có sự xuất hiện của ít nhất hai phản diện: Mongo và Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II)

Aquaman and the Lost Kingdom được sắp lịch phát hành trong năm 2022.