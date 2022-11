Aquafina VIFW 2022 lan tỏa giá trị thời trang bền vững tại Việt Nam

Lan tỏa phong cách sống xanh cùng xu hướng thời trang bền vững, Aquafina VIFW 2022 mùa thứ hai trở lại với chủ đề tôn vinh di sản văn hóa Hà Nội.

Xuất hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước, song “sustainable fashion” (thời trang bền vững) thời điểm đó chưa phải xu hướng phổ biến, bởi tính thẩm mỹ vẫn được xem là yếu tố tiên quyết tạo nên chất lượng cho các thiết kế. Đến khi những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu ngày một rõ rệt, bền vững mới trở thành yếu tố đóng vai trò quan trọng trong ngành thời trang.

Tại Việt Nam, Aquafina là một trong những thương hiệu dẫn đầu trong việc thúc đẩy xu hướng thời trang bền vững, từ đó lan tỏa phong cách sống xanh tới cộng đồng.

Từ thời trang tái chế

Báo cáo Pulse of the Fashion Industry 2017 do Boston Consulting Group (BCG) và Global Fashion Agenda (GFA) thực hiện đã chỉ ra những con số đáng báo động về tương lai Trái Đất trước tác động của thời trang tới môi trường.

Vật liệu tái chế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong ngành thời trang.

Cụ thể, lượng rác thải dệt may của thế giới có thể tăng đến 148 triệu tấn vào năm 2030, tiêu tốn nguồn năng lượng khổng lồ để phân hủy. Trong khi đó, năm 2030, mức tiêu thụ nước của ngành công nghiệp này dự kiến tăng 50% so với con số 79 tỷ m3 - đủ lấp đầy 32 triệu bể bơi theo tiêu chuẩn Olympic - của năm 2015, bất chấp tình trạng hạn hán và thiếu nước ngọt xảy ra ở nhiều nơi. Đó là chưa kể đến lượng khí thải carbon đang tăng lên từng ngày.

Những con số trên chính là đáp án cho câu hỏi “Tại sao phải sử dụng vật liệu tái chế trong thời trang?”.

Tuy nhiên, không dừng lại ở việc giới thiệu các bộ sưu tập được tạo nên từ vật liệu tái chế, Aquafina International Fashion Week 2022 (Aquafina VIFW 2022) còn trao cơ hội để mỗi người thực hiện những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn tới môi trường.

Trong mùa thứ nhất diễn ra hồi tháng 5, Aquafina VIFW 2022 lần đầu giới thiệu Trạm Tái Sinh - dấu mốc khởi nguồn cho hành trình truyền cảm hứng sống xanh và lan tỏa xu hướng thời trang bền vững của thương hiệu.

Trạm Tái Sinh ghi dấu ấn tại Aquafina VIFW 2022 mùa thứ nhất.

Theo đó, Aquafina sẽ “tái sinh vòng đời mới cho chai nhựa” qua 5 bước: Chai nhựa rỗng được thu hồi tại máy; chai rỗng được nghiền thành mảnh nhựa; mảnh nhựa được sản xuất thành sợi; sợi được dệt thành vải và nhuộm; vải được sử dụng tạo ra thành phẩm tái chế.

Sự xuất hiện của 30 chiếc máy tái chế đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM đã để lại ấn tượng sâu sắc với cộng đồng. Tính đến tháng 10/2022, trải qua 13 tuần triển khai, Trạm Tái Sinh đã mang đến vòng đời mới cho tổng cộng hơn 100.000 chai nhựa. Hàng nghìn sản phẩm thời trang xanh làm từ vải tái chế qua chương trình “Tái sinh chai nhựa - Nhận quà sống xanh” cũng đến được với khách hàng.

Đến bảo tồn di sản văn hóa

Ở mùa thứ hai, Aquafina VIFW 2022 một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của tính bền vững trong thời trang qua khía cạnh bảo tồn và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. Chọn thủ đô nghìn năm văn hiến là điểm đến, Aquafina dùng những danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của miền Bắc để mang đến câu chuyện “phản chiếu tinh hoa Bắc Bộ”, cũng như truyền cảm hứng cho các thiết kế thời trang trong khuôn khổ Aquafina VIFW 2022. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến bộ sưu tập kết hợp với nhà thiết kế Hoàng Minh Hà mang tên “Sương”.

Aquafina thể hiện “cảm hứng di sản” qua hình ảnh phản chiếu trên bộ sưu tập chai nhựa mới.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Aquafina VIFW - chia sẻ tại buổi họp báo: “Chúng tôi tin đây chính là thời điểm để khẳng định bản sắc thiết kế riêng, tiếp tục đưa thời trang Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế với tinh thần ‘hòa nhập không hòa tan’. Trở lại Hà Nội, chúng tôi lựa chọn chủ đề #TasteOfHeritage để truyền cảm hứng cho các nhà thiết kế bảo tồn, phát huy vẻ đẹp và thổi hồn văn hóa Việt vào những sáng tạo theo ngôn ngữ thời trang”.

Aquafina VIFW 2022 mùa thứ hai diễn ra từ 23/7 đến 27/7, có sự góp mặt của 18 nhà thiết kế và thương hiệu thời trang lớn. Trong đó, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà đảm nhận vai trò mở màn với bộ sưu tập “Sương” được sản xuất bằng vật liệu thân thiện môi trường và lấy cảm hứng từ hình ảnh thiên nhiên miền Bắc.

Nhắc đến miền Bắc, không thể không kể đến những cảnh sắc đặc trưng, say đắm lòng người: Cánh hoa phượng rực đỏ ở Hải Phòng; ruộng bậc thang hùng vĩ tại Sa Pa; phong cảnh núi đá cùng cánh thuyền buồm ở Hạ Long; Tam Cốc Bích Động nổi tiếng của Ninh Bình và tháp Rùa uy nghiêm trên hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh các thiết kế thời trang, những hình ảnh đậm chất văn hóa đó được “phản chiếu” trên Trạm Tái Sinh thế hệ mới và bộ sưu tập chai nhựa của Aquafina.

Trạm Tái Sinh trở lại với diện mạo mới trong mùa thứ hai của Aquafina VIFW 2022. Ảnh chụp từ fanpage.

Với Aquafina, những hình ảnh phản chiếu này vừa góp phần giới thiệu và lan tỏa hình ảnh danh lam, thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, vừa như lời nhắc nhở tới cộng đồng về trách nhiệm gìn giữ nét đẹp đó cho thế hệ tương lai. Bởi lẽ, định nghĩa về thời trang bền vững và lối sống xanh không dừng lại ở tính thẩm mỹ hay phong cách mà còn thể hiện qua ý thức bảo tồn, duy trì giá trị văn hóa di sản còn sót lại từ những hành động nhỏ nhất.