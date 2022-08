Aqua City thu hút nhà đầu tư nhờ hệ sinh thái và chuỗi tiện ích

Không gian sinh thái giao hòa cùng chuỗi tiện ích hoàn chỉnh là hai yếu tố giúp khu đô thị phía đông TP.HCM ghi điểm với giới đầu tư và khách hàng an cư.

Không gian sống sinh thái, nhiều mảng xanh, hệ tiện ích phong phú là những ưu tiên khi chọn nơi an cư của chị Phương Thu và gia đình cùng nhiều cư dân đô thị. Chị Thu đang sống trong một ngôi nhà tương đối rộng rãi ở khu phía nam TP.HCM. Sau khi được giới thiệu và tìm hiểu thông tin về Aqua City, vợ chồng chị quyết định tham gia tour du thuyền từ quận 7 đến khu đô thị phía đông TP.HCM để trải nghiệm thực tế.

Quy hoạch bài bản và lợi thế sông nước hiếm có

Từ bến thuyền Saigon South Marina Club (quận 7, TP.HCM), hai vợ chồng chị Phương Thu và đoàn tham quan chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển đến Aqua City. Suốt chuyến đi, chị Thu và chồng tỏ ra thích thú với cảnh quan thiên nhiên xanh mát dọc cung đường sông Sài Gòn - Đồng Nai.

“Chuyến đi rất thú vị, gió mát rượi, không khí trong lành. Khi cano sắp cập bến, hệ sinh thái tiện ích Aqua City hiện lên rõ nét gồm quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina, những dãy nhà phố hiện đại bao bọc bởi cây xanh. Aqua City đang nâng tầm cuộc sống của cư dân và có thể so sánh với những nơi ở chất lượng tại nhiều thành phố lớn trong khu vực", chị Thu chia sẻ.

Tour trải nghiệm đường sông thưởng lãm Aqua City thu hút nhiều nhà đầu tư.

Chị Phương Thu đánh giá cao lợi thế sông nước, thiên nhiên trù phú và tiện ích đáng sống tại Aqua City. Theo chị, loạt ưu điểm này có thể thu hút những người nhạy bén với các cơ hội đầu tư, muốn sở hữu bất động sản có không gian sống yên tĩnh, riêng tư.

Chị Phương Thu dành thời gian trải nghiệm tiện ích Aqua Sport Center vừa hoàn thiện với đa dạng bộ môn thể thao, chăm sóc sắc đẹp.

Trong bối cảnh quỹ đất sạch tại những thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM ngày càng khan hiếm, Aqua City với không gian sống trong lành, cây xanh bao bọc, ít khói bụi trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút không chỉ người ở mà còn nhiều nhà đầu tư.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh - một nhà đầu tư Hà Nội tham quan và trải nghiệm đô thị ven sông - cho biết: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đô thị quy mô được quy hoạch bài bản và có vị thế bao bọc bởi sông nước đẹp đến vậy. Mỗi ngày, chỉ cần hít thở bầu không khí trong lành này là tinh thần đủ thoải mái. Thật không tiếc công chúng tôi bay từ ngoài Bắc vào Aqua City”.

Chị Hạnh cho biết đã sớm sở hữu một biệt thự tầm nhìn ra sông sau khi tính đến chuyện an cư tại Aqua City vì yêu thích khí hậu ấm áp của phương Nam và không gian sinh thái trong lành.

Đồng quan điểm, anh Bùi Thanh Bình đến từ Hà Nội bày tỏ: “Ngay sát TP.HCM, những đô thị quy mô được quy hoạch bài bản đi cùng lợi thế thiên nhiên sông nước như Aqua City khá hiếm. Tôi nghĩ nếu chậm, nhiều khi có tiền đi trễ cũng về không”.

Chị Nguyễn Hồng Hạnh cùng nhóm bạn đầu tư đến từ Hà Nội trong chuyến trải nghiệm Aqua City.

Thực tế này nằm trong dự báo của nhiều chuyên gia nghiên cứu bất động sản toàn cầu. Bà Amanda Pendeleton - chuyên gia xu hướng về nhà ở của Zillow - nhận định: “Đại dịch khiến nhiều người đánh giá lại những gì là quan trọng nhất trong cuộc sống và ngôi nhà của họ. 2022 sẽ là thời điểm nhiều gia đình hiện thực hóa những giá trị này. Đó có thể là đầu tư vào một ngôi nhà gần gũi thiên nhiên với nhiều tính năng bền vững, không gian được thiết kế giúp tâm trí an lành, thoải mái cùng hệ tiện ích đa dạng xung quanh”.

Aqua City do Tập đoàn Novaland quy hoạch và phát triển theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, hướng tới kiến tạo chuẩn sống mới. Trên quy mô 1.000 ha cùng lợi thế sông nước bao bọc, dự án dành đến 70% diện tích cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu hoàn chỉnh. Nơi đây được kỳ vọng không chỉ là nơi an cư, mà còn là điểm đến vui chơi, giải trí hấp dẫn hàng đầu khu vực.

Lợi thế từ tiện ích nội khu

Ngoài thiên nhiên sông nước, nhà đầu tư đến Aqua City dành phần lớn thời gian tham quan hạ tầng và trải nghiệm hệ sinh thái tiện ích đã hoàn thiện như tổ hợp quảng trường, bến du thuyền Aqua Marina quy mô hàng đầu khu vực, trung tâm thể thao đa năng với đa dạng bộ môn thể thao, làm đẹp do Citigym vận hành, boutique shophouse phong cách Âu, dinh thự ánh sáng Garden Palace, chuỗi clubhouse hiện đại, những ngôi nhà kiến trúc sang trọng ẩn mình dưới tán cây, công viên và thảm cỏ tươi xanh.

Các cư dân tương lai cũng tỏ ra thích thú với việc ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý và vận hành, mang đến sự yên tâm khi an cư tại dự án. Điển hình là trung tâm an ninh Aqua Security Center quy mô 7.000 m2 được đầu tư hệ thống an ninh đa lớp, ứng dụng công nghệ thông minh AI và hoạt động 24/7.

Khách trải nghiệm và cư dân Aqua City thích thú khi tham quan trung tâm thể thao đa năng Aqua Sport Center vừa hoàn thiện.

Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, dư địa tăng giá của Aqua City còn lớn bởi ngoài những dãy nhà, các yếu tố như hạ tầng, tiện ích và công trình cảnh quan xung quanh khu đô thị cũng đang được hoàn thiện. Aqua City đã chuẩn bị sẵn sàng đón những cư dân đầu tiên vào cuối năm 2022 với sự đồng hành của hệ sinh thái hoàn thiện từ NovaGroup.

Song song, tuyến Hương lộ 2 kết nối vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thông xe trong tháng 9, cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khai thác giai đoạn I năm 2025... sẽ góp phần kích hoạt chuỗi tăng trưởng phía đông, đặt nền móng hình thành các thành phố sân bay, trung tâm giao thương và du lịch, giải trí hàng đầu khu vực.

Các công trình hạ tầng trọng điểm như sân bay Long Thành, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây được xem là động lực gia tăng sức hấp dẫn cho Aqua City. Ảnh phối cảnh.

Theo giới phân tích, với những lợi thế hiện có về không gian sống và hạ tầng khu vực đang được đẩy mạnh, Aqua City còn nhiều dư địa để phát triển, hứa hẹn tiếp tục là thỏi nam châm thu hút dòng vốn thị trường bất động sản.