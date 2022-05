Aqua City bừng sức sống, sẵn sàng đón cư dân tương lai

Nếu những tiện ích mang đến giá trị nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp tại Aqua City khiến du khách phải lòng ngay từ lần đầu đặt chân đến, thì môi trường sống an ninh và cách thức vận hành đô thị theo mô hình thành phố thông minh đóng vai trò then chốt để giới thành đạt chọn nơi đây làm chốn an cư. Đơn cử, Novaland đã “mạnh tay” đầu tư trung tâm an ninh Aqua Security Center - đầu não kiểm soát an ninh toàn bộ đô thị - với hệ thống đa lớp, ứng dụng công nghệ AI và hoạt động 24/7.