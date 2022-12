Apple và đối tác tìm cách tăng sản lượng iPhone tại Ấn Độ

Foxconn, đối tác sản xuất iPhone chính cho Apple, đã đầu tư một khoản tiền lớn vào công ty con ở Ấn Độ nhằm tăng cường sản lượng.

Apple và các đối tác đang tìm cách chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ. Ảnh: Insider.

Theo Macrumors, Apple được cho muốn tăng gấp 3 lần công suất sản xuất iPhone tại Ấn Độ trong vòng 2 năm tới. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang các khu vực khác trên thế giới và tránh phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

Báo cáo mới nhất của trang Livemint chỉ ra rằng Apple đang tìm cách tăng quy mô sản lượng tại ​​Ấn Độ, trích dẫn lời từ quản lý cấp cao trong lĩnh vực smartphone. Cụ thể, Apple có thể tăng hơn 3 lần sản lượng so với những gì công ty đã đặt mục tiêu trong năm nay.

Ngoài ra, trong báo cáo trên, một quản lý cấp cao giấu tên khác tiết lộ Apple đã yêu cầu Foxconn, Pegatron và Wistron tăng cường năng lực và nhân sự tại Ấn Độ. Đây là 3 công ty nằm trong số các nhà cung ứng lớn nhất của Apple.

Apple muốn chuyển dịch sản xuất sang Ấn Độ để tránh sự phụ thuộc nguồn cung vào Trung Quốc. Ảnh: New York Times.

Mới nhất, Foxconn đã đầu tư 500 triệu USD vào công ty con ở Ấn Độ với hy vọng tăng năng lực sản xuất tại quốc gia này, theo SCMP. Thông tin này được trích dẫn từ các tài liệu của Foxconn khi công ty nộp tại Sở giao dịch chứng khoán Đài Loan.

Trước đó, Apple cùng các nhà cung cấp chính đã sản xuất một số mẫu ‌iPhone‌ ở Ấn Độ, bao gồm cả iPhone 14. Ngoài ra, Táo khuyết cũng có kế hoạch mở rộng sản xuất sang các sản phẩm khác, trong đó có iPad.

Hiện tại, nguồn cung các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nhà máy chính của Foxconn ở Trịnh Châu (Trung Quốc) bị gián đoạn do chính sách Zero Covid-19. Vào tháng 11, Apple cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ đang “làm việc cật lực” để khôi phục nguồn cung về mức bình thường.

Tuy nhiên, khi kỳ nghỉ lễ đến gần, những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc ‌iPhone‌ cao cấp mới sẽ phải đối mặt với việc nhận hàng muộn. Trên trang web của Apple, thời gian ước tính để 2 mẫu iPhone 14 Pro/Pro Max có thể về tay người dùng đã tăng lên đến 34 ngày.

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ không kịp nhận thiết bị mới cho ngày lễ tặng quà cuối năm.

Ngoài ra, một số thiết bị khác bao gồm 2 phiên bản iPhone 14 phổ thông, AirPods, iPad thế hệ thứ 10, máy tính Mac và Apple Watch hiện chưa gặp tình trạng khan hàng.