Cuối năm nay, gã khổng lồ xứ Cupertino nhiều khả năng sẽ tham gia đấu thầu bản quyền phát sóng giải đấu Ngoại hạng Anh.

Apple được cho là đang chuẩn bị đấu thầu giải đấu Premiere League vào cuối năm. Ảnh: Apple

Trong những năm gần đây, người xem thể thao dần chuyển hướng qua các nền tảng phát sóng trực tiếp trên Internet.

Cụ thể, năm 2018, tỷ lệ người xem bóng đá trên mạng xã hội ở Việt Nam là 18%, gấp đôi so với năm 2016, từ nghiên cứu của Global Web Index. Đồng thời, nhiều quốc gia trên thế giới cũng có diễn biến tương tự.

Nắm bắt xu hướng đó, Apple được cho là đang rục rịch mở rộng thêm dịch vụ xem thể thao trực tuyến trên nền tảng phát video của họ.

Trước đó, Apple đã tham gia đấu thầu bản quyền Sunday Ticket của giải đấu NFL cùng với Google, Amazon và Disney. Tuy vậy, Google đã chiến thắng và giành quyền phát sóng trực tuyến với thỏa thuận 14 tỷ USD .

Mặc dù thế, Apple vẫn đang xem xét việc tham gia đấu thầu bản quyền phát sóng Premiere League. Theo Daily Mail, bộ phim tài liệu mới nhất của Apple TV+ Cuộc chiến bóng đá có nhắc đến giải đấu European Super League, đó là cách mà Apple thể hiện rằng họ đã quan tâm đến thị trường Ngoại hạng Anh.

Hiện, bản quyền Ngoại hạng Anh thuộc quyền sở hữu của Sky Sport và BT Sport. Tuy vậy, hợp đồng bản quyền của 2 nhà đài sẽ hết hạn vào năm 2025. Apple và các nhà cung cấp dịch vụ khác có thể bắt đầu tham gia giành quyền phát sóng của giải đấu này vào cuối năm 2023.

Bên cạnh Premiere League, Apple cũng đang hướng đến sở hữu bản quyền phát sóng các giải MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ), Friday Night Baseball (chương trình phát sóng trực tiếp các trận bóng chày)…

Nếu giành được bản quyền các giải đấu, Táo khuyết có thể sẽ cung cấp dịch vụ này cho những người đăng ký Apple TV+ trên toàn cầu. Đồng thời, logo của hãng cũng sẽ xuất hiện trên mọi áo được đăng ký thi đấu.

Apple không còn xa lạ gì với thể thao. Ngoài Cuộc chiến bóng đá, Ted Lasso là một trong những series phim ăn khách nhất trên nền tảng Apple TV+, kể câu chuyện về bóng bầu dục.

Bên cạnh đó, Apple TV cũng sở hữu những series thu hút nhiều lượt xem như Bản tin sáng (The Morning Show), Thấy (See), Vén màn sự thật (Truth Be Told)…

Khi xuất hiện thông tin MU được rao bán, một số báo của Anh cũng đưa ra tin đồn Apple mua lại đội bóng này.