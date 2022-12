Apple tiếp tục duy trì dòng iPhone ế ẩm

Bất chấp thực trạng iPhone 14 Plus có sức mua kém, Apple vẫn lên kế hoạch sản xuất phiên bản kế nhiệm của dòng sản phẩm này.

iPhone 14 Plus được xem là sản phẩm thất bại của Apple trong năm nay. Ảnh: The Apple Post.

Theo thông tin từ The Apple Post, gã khổng lồ xứ Cupertino tiếp tục điền tên iPhone 15 Plus vào kế hoạch sản xuất sắp tới, cho dù người dùng không mấy mặn mà với iPhone 14 Plus. Như vậy, sang năm 2023, dòng smartphone chủ chốt của Apple vẫn bao gồm 4 model: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Trước khi có mặt trên thị trường, iPhone 14 Plus màn hình 6,7 inch được kỳ vọng là sản phẩm bán chạy nhất trong dòng iPhone 14. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Người dùng thờ ơ với phiên bản này, trong khi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, buộc Apple phải thay đổi kế hoạch sản xuất.

Tương tự việc tung ra iPhone 13 mini trong bối cảnh iPhone 12 mini có doanh số thấp, dường như Apple sẽ cố gắng "thử thêm lần nữa" với iPhone 15 Plus.

Ra mắt cùng với dòng iPhone 14 vào tháng 9/2022, iPhone 14 Plus mang đầy đủ tính năng của phiên bản tiêu chuẩn như camera kép, chip A15 Bionic, Face ID, kết nối 5G và có 5 màu. Điểm khác biệt của thiết bị này là màn hình 6,7 inch và viên pin lớn hơn.

Theo Digital Trends, nguyên nhân lớn nhất khiến thiết bị này không được người dùng yêu thích là giá bán bất hợp lý của Apple, khởi điểm từ 899 USD . Nếu bỏ thêm 200 USD , người dùng đã có thể mua iPhone 14 Pro Max cao cấp nhất. Còn nếu ít tiền hơn, iPhone 13 Pro Max lại trở thành lựa chọn sáng giá hơn so với 14 Plus.

Không chỉ bị cạnh tranh bởi những sản phẩm cùng nhà, iPhone 14 Plus còn phải đối đầu với những đối thủ nặng ký như Pixel 7 Pro giá rẻ hơn nhưng camera và màn hình tốt hơn.

Số liệu từ Bloomberg đã chỉ ra Táo khuyết đã phải cắt giảm sản lượng dòng iPhone màn hình lớn này để tập trung sản xuất Pro/Pro Max. Điều này khiến iPhone 14 Pro trở thành một trong những chiếc smartphone thất bại nhất trong lịch sử Apple.