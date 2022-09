Apple thất hứa với khách hàng mua iPhone 14

Nhiều người dùng than phiền rằng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max không thể đến tay họ đúng hẹn vào ngày 16/9 như dự kiến.

Hôm nay là ngày Apple chính thức trả đơn đặt hàng trước iPhone 14 và iPhone 14 Pro trên toàn thế giới. Hàng dài người đã xếp hàng từ sớm tại các cửa hàng Apple Store và đã nhận được iPhone 14 series.

Tuy nhiên, theo 9to5mac, rất có thể nhiều người sẽ không nhận được smartphone mới của Apple đúng ngày như kỳ vọng. Nhiều nguồn tin cho biết nhiều đơn đặt trước iPhone 14 đã bị hoãn ngay trước thềm mở bán vào 16/9.

Trên Twitter, một số người dùng cho biết ngày nhận đơn đặt trước iPhone 14 Pro của họ bị dời một tuần sang ngày 23/9, thay vì 16/9 như thời gian công bố trước đó. Một số trường hợp còn bị dời đến ngày 30/9, chỉ được thông báo từ ngày hôm nay. Trong khi đó, iPhone 14 dường như vẫn giao hàng đúng hẹn, riêng mẫu 14 Plus với màn hình 6,7 inch sẽ bán từ 7/10.

Trang đặt trước iPhone 14 của nhiều người dùng đột nhiên bị hoãn lịch giao hàng đến tận vài tuần sau. Ảnh: Shaun_R.

Mọi năm, Apple luôn đúng hẹn ngày giao iPhone mới. Hãng công nghệ rất ít khi xảy ra trường hợp hứa hẹn giao hàng nhưng lại dời lịch do nhiều lý do khác nhau. Thay vào đó, Táo khuyết còn thường xuyên gửi hàng sớm hơn thời hạn hẹn trước.

Song, với năm nay, ngày mở bán iPhone 14 lại gặp rất nhiều trắc trở. Trong ngày đặt trước hôm 8/9, website Apple Store trực tuyến và ứng dụng đều gặp phải tình trạng quá tải vì lượng người đặt mua quá lớn. Điều này đã gây ra hàng loạt vấn đề hệ thống khiến người dùng không thể mua trước iPhone 14.

Đến khi chính thức mở bán, Apple lại tiếp tục gặp vấn đề khi “thất hứa” với nhiều khách hàng mua smartphone mới. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người dùng đã than phiền rằng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max không thể đến tay họ đúng hẹn vào ngày 16/9 như dự kiến.

“Mới thức dậy thì nhận được email từ Apple báo ngày giao hàng iPhone 14 Pro bị dời từ ngày 16/9 sang ngày 27 hoặc 29/7. Có ai gặp tình trạng tương tự không?”, người dùng @Hella_Miaa chia sẻ trên Twitter.

Một khách hàng khác có tên @Shaun_R cũng tỏ ra bất ngờ khi đơn đặt hàng của anh bị đổi ngày giao. “Có ai bị dời ngày gửi iPhone 14 đặt trước không? Lúc đặt hàng, website báo sẽ giao vào ngày 16/9 nhưng đến khi tôi kiểm tra vào sáng nay thì lại viết là ‘giao vào hôm sau’”, anh viết.

Trong khi đó, người dùng @ZachoryBenton lại tỏ ra khó chịu khi đơn hàng của anh bị trễ đến tận 3-6 tuần so với ngày hẹn trước.

Theo 9to5mac, nhiều người cho biết đơn đặt hàng của họ lại bị hoãn đến một tuần sau, tức ngày 30/9. Trong khi một vài người được nhận thông báo đơn hàng sẽ đến muộn từ đầu tuần, nhiều khách hàng lại không hay biết gì và chỉ mới nhận được tin tức vào hôm qua.

Nhiều người tỏ ra khó chịu khi Apple hoãn ngày giao hàng iPhone 14. Ảnh: Mashable.

Tuy vậy, tình trạng giao muộn chỉ diễn ra với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn không gặp vấn đề về cung ứng do lượng đơn đặt hàng đã dồn sang dòng Pro. Còn với iPhone 14 Plus màn hình lớn, thiết bị này sẽ được mở bán muộn nhất, vào ngày 7/10.

Theo MacRumors, người dùng đã đặt iPhone 14 Plus không hề gặp tình trạng trễ ngày giao hàng sau một tuần mở đơn đặt trước. Điều này cho thấy nhu cầu mua iPhone 14 Plus không cao, thậm chí còn tệ hơn so với kỳ vọng.

Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cũng nói rằng nhu cầu cho dòng iPhone màn hình lớn còn thấp hơn iPhone 13 Mini năm ngoái. Vì thế rất có thể Apple sẽ phải thay thế dòng sản phẩm này. “Chiến lược chuyển đổi sản phẩm của Táo khuyết năm nay đã thất bại”, ông nhận định.