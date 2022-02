Apple tấn công thị trường trị giá 1.700 tỷ USD

Tính năng Tap to Pay có thể biến iPhone thành một chiếc máy quẹt thẻ, trực tiếp tấn công vào thị trường thanh toán rất tiềm năng.

Tính năng Tap to Pay mà Apple vừa giới thiệu trên iPhone sẽ trực tiếp cạnh tranh với máy POS, phương thức thanh toán phổ biến nhất tại Mỹ. Nó cũng giúp Táo khuyết tham gia sâu hơn vào thị trường thanh toán không chạm, với tổng giá trị tới 1.700 tỷ USD , theo nghiên cứu của Research and Markets.

POS phổ biến nhưng vẫn có những trở ngại. Do vậy, theo nhận định của Inc, Tap to Pay có thể mở ra hướng đi mới cho các công ty cung cấp dịch vụ phát triển tính năng thanh toán mà không cần dùng đến máy POS.

Tap to Pay sẽ giúp các hộ kinh doanh loại bỏ máy POS phức tạp. Ảnh: Apple.

Máy POS (Point of Sale) là một loại máy chấp nhậ thanh toán bằng thẻ tín dụng, ghi nợ. Bên cạnh đó, một số loại máy hiện đại hơn cũng cho phép thanh toán bằng giao thức 1 chạm thông qua Bluetooth hoặc NFC.

Tuy máy POS có ưu điểm tiện lợi, dễ lắp đặt, giá thành của mỗi thiết bị cũng khá cao và phức tạp đối với những hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Do đó hệ thống POS khó mở rộng, nhất là với các chuỗi cửa hàng lớn.

Theo nhận định từ tác giả Jason Aten của Inc, tính năng mới của Tap to Pay mới của Apple sẽ tạo ra rất nhiều sự khác biệt. Cụ thể, việc chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng trực tiếp trên iPhone đồng nghĩa doanh nghiệp không phải lo lắng về việc ghép nối thiết bị qua Bluetooth hoặc trả phí cho đầu đọc. Do đó, việc thanh toán sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều với các đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ.

Ngoài ra, Apple cũng cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được phát triển ứng dụng và tích hợp với tính năng Tap to Pay. Về cơ bản, điều này sẽ khiến các bên cung cấp phải phát triển tính năng thanh toán mới trên iPhone và dần loạt bỏ sự phụ thuộc vào máy POS.

Những chiếc iPhone chưa thể thay thế hoàn toàn hệ thống POS rộng khắp. Dù vậy, tính năng mới trên iPhone vẫn có thể cạnh tranh với một hệ thống đã rất phổ biến, mang lại một thị trường mới rất tiềm năng cho Apple.