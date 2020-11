iOS 14 có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng cho dòng iPhone 6s và iPhone SE thế hệ đầu tiên.

The Verifier cho biết iOS 14 ra mắt trong năm nay sẽ là bản cập nhật lớn cuối cùng cho iPhone 6s, 6s Plus và iPhone SE đời đầu. Điều đó đồng nghĩa iOS 15, dự kiến phát hành vào 2021, sẽ chỉ hỗ trợ iPhone 7 và 7 Plus trở lên.

Theo PhoneArena, nguồn tin này không quá nổi tiếng nhưng từng đoán đúng về các thiết bị được cập nhật iOS mới. Năm 2018, The Verifier nói rằng iOS 12 sẽ không hỗ trợ iPhone 5s và iPhone 6. Năm nay, nguồn tin trên dự đoán tất cả thiết bị hỗ trợ iOS 13 sẽ được cập nhật iOS 14. Đó là 2 thông tin chính xác.

iPhone 6s có thể không còn được cập nhật iOS 15. Ảnh: The Verge.

5 năm là khoảng thời gian hỗ trợ cập nhật khá dài đối với smartphone. Hầu hết thiết bị chạy Android ra mắt năm 2015 đã không còn được nhà sản xuất hỗ trợ cập nhật phần mềm mới. Ngay cả Google Pixel thế hệ đầu tiên (năm 2016) cũng chỉ được cập nhật trong 3 năm.

Trong khi đó, một thế hệ iPhone thường có thời gian cập nhật 4-5 năm. Khi ra mắt vào năm 2015, iPhone 6s và 6s Plus cài sẵn iOS 9 nhưng vẫn được nâng cấp lên iOS 14. Còn với iPhone SE đời đầu, thiết bị này ra mắt được khá lâu (hơn 4 năm) và đã có bản kế nhiệm.

Tất nhiên hiệu năng giữa chip xử lý A9 trên iPhone 6s, iPhone SE so với A14 Bionic của iPhone 12 là rất khác nhau, tuy nhiên những tác vụ cơ bản như gọi điện, nhắn tin, chụp ảnh vẫn khá tốt trên iPhone 6s hay iPhone SE đời đầu.

iOS 14 cũng có thể là bản cập nhật lớn cuối cùng cho iPhone SE 2016. Ảnh: The Verge.

Hiện chưa rõ iOS 15 sẽ có những đổi mới gì. Năm nay, iOS 14 mang đến nhiều cải tiến như tính năng đặt widget lên màn hình chính, thư viện ứng dụng (App Library), picture-in-picture hay App Clips cho phép dùng thử ứng dụng trước khi tải xuống.

iOS 14 còn bổ sung tính năng chọn trình duyệt và ứng dụng email mặc định. Giao diện cuộc gọi đến trong ứng dụng và Siri cũng nhỏ gọn hơn, không chiếm toàn bộ màn hình như trước. Tính năng này được hãng đặt tên là Compact UI.

Nếu đúng theo lịch trình mọi năm, iOS 15 sẽ được Apple giới thiệu tại hội nghị cho lập trình viên (WWDC) diễn ra vào giữa năm sau trước khi phát hành thử nghiệm. Trong khi đó, bản chính thức của iOS 15 có thể được phát hành khi những chiếc iPhone 2021 được lên kệ, thường là tháng 9 hoặc tháng 10.